Con trai Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương mới 14 tuổi đã cao 1m80, nụ cười "gây thương nhớ"

HHT - Hưng Phát - con trai của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương gây chú ý bởi chiều cao vượt trội và ngoại hình "sáng" ở tuổi 14.

Con trai của Ưng Hoàng Phúc & Kim Cương tên thật là Hưng Phát, tên tiếng Anh là Will. Tháng 11/2023, Will chính thức bước sang tuổi 14. Theo tiết lộ từ nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Will hiện tại đã cao 1m82. Cậu bé được netizen khen ngợi thừa hưởng đường nét gương mặt đẹp và nụ cười sáng từ mẹ.

Bà xã Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, từ khi bước sang tuổi dậy thì Will phát triển chiều cao rất nhanh. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương cũng đầu tư cho cậu cả chơi các môn thể thao, đặc biệt là cầu lông.

Nam ca sĩ Thà Rằng Như Thế còn tiết lộ Will là người ấm áp, biết quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Trong một chương trình truyền hình, Will đã từng viết thư tay gửi riêng cho bố. Trước cách thể hiện tình cảm của con trai cả, Ưng Hoàng Phúc không khỏi xúc động: "Will không phải là người hay thể hiện tình cảm, nhưng thông qua những dòng chữ này ba hiểu và cảm nhận được con cũng dành cho mình một tình thương lớn như thế".

"Năm nay là năm học đặc biệt hơn các năm trước, con chuyển trường mới, lại là năm cuối cấp nên ba mẹ biết Will cũng áp lực với số lượng bài học cũng nhiều hơn, hy vọng mỗi ngày đi học là niềm vui và đừng quá căng thẳng vì việc học con nha" - Ưng Hoàng Phúc nhắn nhủ con trai dịp sinh nhật.

Will là con trai của siêu mẫu Kim Cương trước khi kết hôn với Ưng Hoàng Phúc. Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương chính thức "về chung một nhà" vào năm 2018. Hiện tại, bà xã Ưng Hoàng Phúc đã ngừng hoạt động nghệ thuật, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho 3 con và hỗ trợ chồng quản lý công ty giải trí.