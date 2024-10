Concert ATSH D-2: HURRYKNG, JSOL, ISAAC có loạt hành động tinh tế dành cho Negav

HHT - Tối 19/10, concert Anh Trai "Say Hi" D-2 chính thức diễn ra với nhiều màn trình diễn ấn tượng và bất ngờ. Bên cạnh đó, loạt khoảnh khắc tình thương mến thương nhắc về Negav của dàn Anh Trai khiến fan xúc động.

Concert Anh Trai "Say Hi" D-2 diễn ra ngay sau "liên hoàn phốt" của rapper Negav. Trước bão dư luận, Negav quyết định rút khỏi đội hình trình diễn của đêm concert thứ 2. Trong khoảng thời gian tổng duyệt chương trình, nhiều khán giả đã không ngừng đồn đoán Negav xuất hiện nhưng không lên sân khấu, càng khiến "hiệu ứng" về nam rapper trở nên sôi nổi trên mạng xã hội.

Mới đây, tại đêm concert, Negav đã xuất hiện nhưng chỉ "nghe tiếng, không thấy hình". Tất cả các phân đoạn hát của nam rapper đều được giữ nguyên, không có nghệ sĩ thay thế mà thay vào đó là fanchant từ khán giả.

Trong suốt thời gian concert diễn ra, tuy không trực tiếp nhắc tên Negav nhưng MC Trấn Thành và dàn Anh Trai đều có động thái nhắc nhớ đến nam rapper. Trên mạng xã hội Threads, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động khi nhìn thấy hình ảnh mới nhất của Negav sau loạt ồn ào, đang thu âm một câu hát cho ca khúc Say Hi Never Say Good Bye, được trình chiếu trên màn hình LED.

Ngay sau đó, JSOL và HURRYKNG cũng có hành động ôm, khoác vai khoảng trống ở giữa cả hai - được cho là vị trí của Negav - càng khẳng định tình anh em thân thiết của 30 Anh Trai sau một thời gian dài "sát cánh".