Concert ATSH D-5: Loạt ảnh bo góc “dở khóc dở cười” của dàn Anh trai khiến fan “đứng hình”

HHT - Trước thềm concert Anh Trai "Say Hi" D-5, fan Dương Domic bất ngờ bắt gặp tấm cờ phướn được treo trước đó bị gỡ xuống, thay bằng cờ phướn của HURRYKNG. Cả hai FC đã nhanh chóng trao đổi với bên thi công, giải quyết sự việc để tránh hiểu lầm.

HHT - Trước thềm concert Anh Trai "Say Hi" D-5, loạt dự án tiếp ứng thần tượng cực xịn từ các FC chính thức khởi động, khiến Hi Mom - Hi Dad mãn nhãn với độ đầu tư.