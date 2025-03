Run For Time Vietnam tung "hint", dàn Anh Trai "Say Hi" sẽ sớm quay trở lại?

HHT - Mới đây, chương trình truyền hình thực tế "Đấu Trường Gia Tốc - Run For Time Vietnam" vừa tung loạt gợi ý nhá hàng khiến các HiMom - HiDad liên tục "thắp nến".

Đấu Trường Gia Tốc là phiên bản Việt hóa của gameshow Run For Time - một chương trình nổi tiếng ở Trung Quốc, được mua bản quyền từ Nhật Bản. Run For Time được Cnet yêu thích vì có kịch bản kịch tính, dàn dựng công phu và dàn khách mời lên đến 40 người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Mỗi tập, 16 - 18 người chơi nhập vai, thực hiện nhiệm vụ trong 90 phút, vừa tránh thợ săn áo đen, vừa chạy đua với thời gian khi tiền thưởng giảm dần.

Mới đây, fanpage chính thức của Đấu Trường Gia Tốc đã "nhá hàng" loạt hint thông qua những icon như dưa hấu, rổ trứng, bông hoa,... Là một chương trình "chung nhà" với đơn vị sản xuất Anh Trai "Say Hi", những gợi ý của Run For Time Vietnam đã nhanh chóng "va phải sự chú ý" của các Hi Mom - Hi Dad (biệt danh của cộng đồng người hâm mộ Anh Trai "Say Hi"). Những cái tên như Hùng Huỳnh, HURRYKNG, JSOL, Quang Hùng MasterD liên tục được gọi tên và "manifest" bên dưới phần bình luận.

Tuy nhiên, cũng có một số netizen dự đoán các chi tiết như dưa hấu, hoạ tiết chim hạc trên trống đồng, ngọn núi,... rất có thể là gợi ý về địa điểm quay chương trình, không phải khách mời.

Bên cạnh đó, khán giả cho rằng dàn Anh Trai sẽ sớm quay lại trong Mùa Hè Rực Rỡ - gameshow vừa được công bố trong concert ATSH D-5, vậy nên cơ hội họ góp mặt đông đảo ở Run For Time Vietnam là "50/50".