Concert ATSH D-6: Dự báo Hà Nội có mưa dông, khán giả cần lưu ý những gì?

HHT - Trước thềm concert ATSH D-6 diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 10/5, nhiều khán giả hoang mang khi dự báo thời tiết có mưa. Loạt bí kíp "sống còn" được Hi Mom, Hi Dad chia sẻ.

Tối ngày 10/5 tới, concert Anh Trai "Say Hi" D-6 sẽ chính thức "lên nhạc" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trước thềm concert, nhiều hoạt động tiếp sức từ FC, chia sẻ kinh nghiệm "đu concert" được Hi Mom, Hi Dad (fan chương trình) thảo luận rộn ràng trên mạng xã hội.

Một trong những chủ đề đang thu hút nhiều sự quan tâm là thời tiết Hà Nội trong ngày 10/5. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 9 và ngày 10/5, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống phía Bắc gây mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Trước thông tin này, đông đảo khán giả lo ngại: "Mưa nhỏ thì các mom chịu được chứ mưa dông nhiều thiết bị điện nguy hiểm lắm". Hiện tại, fan đang tích cực gửi tín hiệu và mong phản hồi từ BTC về phương án quản trị rủi ro cho tình huống mưa to khi diễn ra concert. Như ở concert ATSH D-3, tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thời tiết Hà Nội có mưa và BTC kịp thời chuẩn bị áo mưa, dù gửi đến khán giả.

Bên cạnh đó, Hi Mom, Hi Dad chủ động nhắc nhở nhau chuẩn bị các vật dụng cơ bản như áo mưa (lưu ý dù (ô) nằm trong số vật dụng bị cấm mang vào sân). Nhiều fan "từng trải" đưa lời khuyên nên chọn những trang phục thoải mái, mang giày hoặc dép thoáng, hạn chế sử dụng các loại giày thể thao. Phòng trường hợp thời tiết "quay xe", fan còn tiết lộ đã "tậu" sẵn quạt cầm tay, miếng dán làm mát cơ thể, mũ chống nắng để đối phó với thời tiết oi bức của mùa hè Thủ đô.

Khán giả cần nạp đủ năng lượng, giữ sức khỏe tốt để duy trì suốt một ngày dài. Bỏ túi những viên năng lượng, kẹo ngọt, nước suối để làm "vị cứu tinh" khi đuối sức.

Ngoài ra, theo dự báo, trong ngày 9/5 miền Bắc chuyển nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37oC. Do đó, với các hoạt động tiếp sức tại foodtruck, booth check-in, nhận quà, các FC cũng cần cân nhắc về thời gian, chọn lúc sáng sớm hoặc chiều tối để tiết trời dịu mát hơn. Khán giả cần cân nhắc về khung giờ xếp hàng đổi vòng tay, đảm bảo giữ gìn sức khỏe, tránh bị sốc nhiệt.

Như các đêm concert trước, BTC đã liệt kê một số vật dụng cấm mang vào khán đài nên mọi người cần tuân thủ. Khán giả cần trang bị thêm túi chống thấm dành cho các thiết bị điện tử phòng trường hợp mưa to. Về tư trang, khán giả cần chú ý giữ đồ đạc, tiền, ví, điện thoại cẩn thận vì đông người, nếu có mưa sẽ gây hỗn loạn, kẻ gian có thể lợi dụng để móc/ rạch túi, trộm đồ.