Concert DEADLINE - BLACKPINK: Trang phục thiết kế riêng, có cả nhà mốt Việt

HHT - Thời trang của BLACKPINK trong concert mở màn world tour DEADLINE có gì đáng chú ý?

BLACKPINK khai màn world tour DEADLINE tại sân vận động Goyang (Seoul, Hàn Quốc) vào tối 5/7. Bộ tứ đình đám tái hợp sau thời gian hoạt động solo, gây trầm trồ với sắc vóc thăng hạng trong loạt trang phục thiết kế riêng.

Thương hiệu DIDU tài trợ cho trang phục của BLACKPINK trong đêm diễn concert mở màn world tour DEADLINE. Nhà mốt dùng dải màu nâu, be, đen kết hợp kiểu dáng ôm sát, đai corset tôn lên sắc vóc siêu thực của 4 nữ idol.

Ở set diễn thứ hai, BLACKPINK chọn phong cách đậm hơi hướng du mục, cao bồi miền viễn Tây. Những đường cắt tua rua, xếp lớp tinh tế, không chỉ tạo hiệu ứng bay bổng theo vũ đạo, mà còn hòa quyện cùng giai điệu lãng mạn của Stay hay Don't Know What To Do.

BLACKPINK trình diễn ca khúc mới sôi động Jump cùng trang phục thiết kế độc quyền đến từ thương hiệu Grace Elwood. Bộ tứ đình đám khoe sắc vóc mảnh mai trong các mẫu micro short, áo cắt xẻ táo bạo. Nhà mốt xứ Hàn khéo léo lồng ghép xu hướng boho-chic phóng khoáng cùng điểm nhấn pop of red tạo nên tổng thể thời thượng.

Jisoo là thành viên đầu tiên biểu diễn solo trong đêm diễn. Giọng ca Flower tỏa sáng kiêu sa trong trang phục gam trắng, phối bốt Dior và loạt phụ kiện từ Cartier. Đáng chú ý, mẫu quần short dáng bí là sáng tạo của thương hiệu Việt - Fancì Club, đang được bán với giá hơn 3,6 triệu đồng.

Bước lên sân khấu solo trong đêm diễn mở màn concert DEADLINE, Lisa được nhận xét trở về thời kỳ hoàng kim nhan sắc. Em út BLACKPINK diện bộ trang phục hai mảnh được phối bởi stylist Nanist.

Thiết kế là trang phục được hoàn thiện thủ công bởi NTK Ella Jackson của thương hiệu Catholic Guilt. Stylist Nanist cho biết cần tới 100.000 miếng thép kim loại không gỉ ghép nối với nhau để hoàn thiện mẫu trang phục 2 mảnh.

LEJE là nhà mốt nội địa Hàn từng hợp tác với Jennie trong MV Zen, Seoul City. Tái xuất cùng hội chị em Hắc Hường, Jennie tiếp tục đồng hành với LEJE cho tạo hình sân khấu solo.

Toàn bộ outfit từ bodysuit, áo khoác da cho đến bốt bảo hộ đều là thiết kế tùy chỉnh, mang đậm phong cách racing (đua xe) cá tính. Theo chia sẻ từ nhà mốt, họ sử dụng các vật liệu bền vững như giấy Hanji truyền thống của Hàn Quốc, da thực vật làm từ táo hay vải tồn kho trong quá trình chế tác. Bộ cánh được tạo ra từ kỹ thuật không rác thải (zero-waste) nhận về lời khen từ giới chuyên môn.

Rosé bước vào sân khấu solo với thần thái của một pop star thực thụ. Giọng ca sinh năm 1997 xuất hiện đầy mê hoặc trong micro short đen, áo da biker khoác ngoài áo kim tuyến hai dây và bốt cao cổ.

Đây là công thức quen thuộc đã làm nên thương hiệu của Rosé trong suốt thời gian hoạt động solo vừa qua: Gam màu trung tính kết hợp cùng những điểm nhấn đắt giá ở các chi tiết nhỏ để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, cuốn hút.