Show Prada tại Milan: Kai EXO, Lee Do Hyun gây bất ngờ, Sana TWICE nhạt nhoà

HHT - Kai, Lee Do Hyun, Win Metawin “đổ bộ” show Xuân Hè 2026 của Prada trong những thiết kế “khoe múi” hờ hững khiến fangirl “sốt xình xịch”. Sana TWICE gây tiếc nuối trong lần thứ 5 trở lại Milan Fashion Week.

Show diễn giới thiệu BST Xuân Hè 2026 dành cho nam của thương hiệu Prada thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week 2025 diễn ra vào ngày 22/6. Bộ ba mỹ nam Kai EXO, Lee Do Hyun, Win Metawin đều lăng xê trào lưu mặc "nửa kín nửa hở" khiến netizen bàn tán xôn xao.

Kết thúc hợp đồng đại sứ cùng Gucci sau thời gian dài gắn bó, Kai EXO bắt đầu tiếp xúc với nhà mốt Prada. Anh chứng minh sức hút, khí chất thời trang cao cấp chưa hề suy giảm sau hơn 2 năm rưỡi vắng bóng tại Milan Fashion Week.

Nam idol sinh năm 1994 diện âu phục đen, phá cách khi không mặc kèm sơ mi hay áo lót trong, khoác ngoài bằng áo khoác denim dáng dài, để lộ hình thể cuốn hút. Mẫu hoa cài áo màu đỏ rực rỡ trở thành điểm nhấn thú vị hoàn thiện tạo hình cá tính, thời thượng cho nam idol.

Chỉ vài ngày trước, Kai EXO đã "nhá hàng" về màn hợp tác với thương hiệu khi diện nguyên cây Prada tới sân bay, khởi hành sang Singapore chuẩn bị cho concert solo.

Lee Do Hyun vừa xuất ngũ không lâu, nam diễn viên được mời tới hàng ghế đầu dự show Prada. Mỹ nam Sweet Home xuất hiện trong tạo hình quý ông thanh lịch, mới mẻ so với hình tượng "bạn trai nhà bên" thường thấy. Bộ cánh bao gồm áo blazer trắng, phối cùng quần âu xám kẻ sọc, nhấn nhá ở hoa cài áo, túi xách to bản.

Win Metawin duy trì phong độ mặc đẹp trong ngày tái xuất Milan Fashion Week 2025. Nam đại sứ người Thái Lan lăng xê tông nâu mocha thịnh hành từ đầu tới chân, là thiết kế trang phục nằm trong BST Thu Đông 2025 của thương hiệu. Lối make-up tàn nhang, cài cúc hờ hững mang đến vẻ điển trai lãng tử cho sao nam người Thái.

Sana TWICE được mong đợi trong lần thứ 5 tham dự Milan Fashion Week 2025, xuất hiện trong tạo hình nguyên cây đen từ đầm cho tới túi xách, giày cao gót. Điểm sáng đến từ mái tóc tết cách điệu cài nơ chấm bi - họa tiết trendy của mùa mốt năm nay.

Người hâm mộ khen ngợi nhan sắc yêu kiều của nữ đại sứ, trong khi đó, một số ý kiến đánh giá thiết kế váy thuộc BST Thu Đông 2025 của thương hiệu khiến Sana TWICE trông kém ấn tượng giữa dàn khách mời.