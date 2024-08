Concert Nanon tại TP.HCM: Hát tiếng Việt, hé lộ "Anh Trai" gây ấn tượng nhất

HHT - Tối 3/8, concert của Nanon tại TP.HCM đã diễn ra trong sự hưởng ứng bùng nổ của người hâm mộ Việt. Nam ca sĩ/diễn viên cháy hết mình trên sân khấu với một màn cất giọng hát bất ngờ bằng tiếng Việt.

Nanon Korapat đem concert Born to Beo tới TP.HCM, thỏa mãn sự chờ đợi và mong mỏi của hàng ngàn người hâm mộ Việt. Ngoài giọng hát ngọt lịm, Nanon còn khiến fan vấn vương với những màn trình diễn live bằng nhạc cụ xuất sắc, đốn tim khán giả bằng nụ cười má lúm thương hiệu.

Chàng nghệ sĩ mang nửa dòng máu Việt Nam tích cực giao lưu với khán giả bằng tiếng Việt. Anh còn thể hiện một đoạn ca khúc Millions People bằng tiếng Việt khiến cả khán đài bất ngờ. Dĩ nhiên, Nanon cũng dùng tiếng Việt để cảm ơn fan trên sân khấu, thông qua màn hình LED và cả bài đăng hậu concert.

Trong buổi trò chuyện với truyền thông trước thêm show diễn, Nanon có nhiều bật mí thú vị liên quan tới các hoạt động gần đây. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Nanon bật mí món ăn mà anh nhất định sẽ thưởng thức mỗi khi tới Việt Nam chính là bánh bèo. Khi được hỏi về việc đã thấy các dự án ủng hộ mà fan Việt dành cho concert của anh, Nanon bộc bạch: "Tôi đã nhìn thấy rất nhiều project và quà mà fan chuẩn bị, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng như rất vui khi nhận được những món quà đó".

Không lâu trước concert Born to Beo, Nanon đã tới TP.HCM, tham gia chương trình Anh Trai "Say Hi" với tư cách khách mời đặc biệt. Nam nghệ sĩ đã có màn xuất hiện cool ngầu trong điệu rap bằng tiếng Thái cho tiết mục Don't Care ở Công diễn 1. Nhắc về kỷ niệm cũng như "anh trai" mà mình ấn tượng nhất, Nanon lập tức gọi tên Isaac. Nam diễn viên cho biết Isaac là người chịu trách nhiệm kết nối anh và đội. Vì lịch trình cá nhân dày đặc không thể luyện tập nhiều cùng team, Isaac đã giúp Nanon luyện tập, hướng dẫn ghi hình.