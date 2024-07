Công an Hà Nội truy tìm đối tượng chiếm đoạt tiền mua vé ca nhạc Taylor Swift

HHT - Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác Trần Khánh Vy (sinh năm 2003) có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo, Trần Khánh Vy (sinh năm 2003; thường trú tại khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chỗ ở khác tại phường 5, quận Vò Gấp, TP.HCM) có hành vi chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng thông qua việc nhận tiền mua vé chương trình ca nhạc xem ca sĩ Taylor Swift biểu diễn của 48 người sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (ĐT: 0912641486), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang fanpage Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Trước đó, chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore vào tháng 3/2024 đã thu hút sự quan tâm lớn của các Swifties (tên gọi của cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift). Đây cũng là điểm dừng chân duy nhất của ngôi sao nhạc Pop tại khu vực Đông Nam Á. Với 6 đêm diễn và gần 60.000 khán giả mỗi đêm, sức nóng của tour diễn này tại đảo quốc sư tử lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh niềm vui và hạnh phúc của khán giả khi được gặp thần tượng, cũng có không ít trường hợp bị lừa đảo vé hay còn gọi là scam vé.

Việc bị lừa đảo vé concert dường như đã trở nên quá quen thuộc. Rất nhiều người hâm mộ vì không thể mua vé trực tiếp nên phải thông qua các bên trung gian, từ đó dẫn đến việc bị lừa đảo bởi các bên bán vé giả.