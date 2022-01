Công ty vận hành tàu Ever Given từng mắc kẹt ở kênh đào Suez thưởng Tết khủng cả tỷ đồng

HHT - Hồi tháng 3/2021, con tàu Ever Given đã mắc kẹt cả tuần ở kênh đào Suez, gây rắc rối lớn trong việc vận tải, buôn bán hàng hóa. Cứ tưởng có sự cố như vậy thì công ty quản lý tàu là Evergreen cũng gặp khó, ai ngờ, nhân viên của họ cũng bất ngờ vì khoản thưởng Tết khổng lồ tận gần 42 tháng lương!

Có lẽ cả thế giới không ai là không biết đến vụ việc con tàu chở hàng Ever Given bị mắc kẹt gần một tuần ở kênh đào Suez vào cuối tháng 3/2021, làm gián đoạn tuyến đường vận tải hàng hóa cực kỳ quan trọng. Sau đó, bên công ty quản lý tàu là Evergreen và bên quản lý kênh đào Suez còn ra sức tranh cãi, khiến cho Ever Given bị phía Ai Cập giữ lại, mãi mới được đi tiếp.

Cứ tưởng với một vụ việc lớn như thế thì tình hình tết nhất của Evergreen năm nay hẳn cũng căng. Nhưng không hề!

Công ty vận chuyển Evergreen Marine của Đài Loan vừa khiến các nhân viên của họ cũng phải bất ngờ (và mừng rỡ), còn nhân viên của các công ty khác thì có phần ghen tỵ khi gửi tiền thưởng cuối năm. Trong đó, một số nhân viên nhận được tiền thưởng lên tới... 40 tháng lương.

Tờ Liberty Times của Đài Loan đã có một ảnh chụp màn hình cho thấy trung bình, một nhân viên của Evergreen nhận được tiền thưởng tết năm nay bằng 38 tháng lương. Ngoài ra, một cặp vợ chồng đã làm việc hơn 10 năm ở Evergreen thì kể với tờ China Times rằng họ nhận được tổng cộng 5 triệu Tân Đài tệ (hơn 4,12 tỷ đồng) tiền thưởng Tết. Vì mức lương bình thường của họ là 60.000 Tân Đài tệ/ tháng (gần 50 triệu đồng), nên có thể thấy tiền thưởng Tết mà mỗi người nhận được bằng tận gần 42 tháng lương.

Việc nhân viên Evergreen được nhiều tiền thưởng Tết như vậy được cho là vì công ty này có lợi nhuận rất cao, lên đến hàng tỷ đôla Mỹ, ít nhất trong 3 quý đầu của năm 2021, theo báo cáo mới nhất của họ. Mặc dù vướng vào vụ mắc kẹt ở kênh đào Suez ngay từ đầu năm, nhưng lợi nhuận trong năm 2021 của họ tăng hẳn 1.300% so với một năm về trước, do cước phí vận tải tăng.

Tờ Insider đã gửi email cho Evergreen và nhận được hồi âm: “Tiền thưởng cuối năm được đánh giá dựa trên kết quả hoạt động của cả công ty và của từng nhân viên”.

Giờ thì nhiều người bắt đầu băn khoăn rằng, nếu không có sự cố ở kênh đào Suez và không căng thẳng để giải quyết những tranh cãi về tài chính sau đó suốt hàng tháng trời, thì không biết Evergreen còn thưởng Tết cho nhân viên đến bao nhiêu tiền nữa.

