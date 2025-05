Cung Điện Ma Ám: Ngoài Bona còn thủy quỷ và nữ phụ là "mẫn nhi" siêu dịu keo

HHT - Nàng tiểu thư đơn phương Yoon Gap (Yook Sung Jae) trong "Cung Điện Ma Ám", ngoài đời, từng giành ngôi Hoa hậu. "Thủy quỷ" Ok Im trên phim u ám, rũ rượi, thực tế là Gen Z có "chiếc vi-bé" ngập tràn "chất liệu bạn gái".

Tiểu thư Choi "dưỡng thê" là mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân 2

Choi In Seon (Shin Seul Ki thủ vai) là con gái của đại nhân Choi. Cô xuất hiện ngay từ tập 1 của Cung Điện Ma Ám (The Haunted Palace), tiều tụy vì bị quỷ một chân gieo bệnh thời gian dài. In Seon được Yeo Ri (Bona) chữa khỏi, cảm nắng Yoon Gap (Yook Sung Jae) sau khi được chàng đưa về nhà an toàn.

Không thiếu lần Shin Seul Ki gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp. Cô từng đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Truyền thống Hàn Quốc 2020 (Miss Chunhyang 2020), được yêu mến bởi gương mặt như búp bê. Tiếp đó, Shin Seul Ki "hút fan" khi tham gia Địa Ngục Độc Thân 2 (Single's Inferno 2).

Trò Chơi Kim Tự Tháp (Pyramid Game) là dự án đánh dấu màn ra mắt của Shin Seul Ki với tư cách diễn viên. Vào vai Do Ah - người điều hành trò chơi và luôn đứng đầu kim tự tháp, cô làm tròn trịa tính cách lạnh lùng, điềm tĩnh, nhận được nhiều lời tán dương. Seul Ki với mái tóc ngắn cá tính cũng gây sốt cõi mạng một thời gian dài. Trò Chơi Kim Tự Tháp cũng đánh dấu lần đầu tiên Seul Ki và Bona có dự án chung.

Shin Seul Ki sinh năm 1998, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành piano khoa Nhạc cụ của Đại học Quốc gia Seoul. Bố của cô là giám đốc điều hành của một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Shin Seul Ki nổi bật ngay từ nhỏ, khi cô từng là chủ tịch hội học sinh thời học Tiểu học, lớp trưởng khi lên Trung học. Nữ diễn viên từng có ý định thi phát thanh viên.

Song song với Cung Điện Ma Ám, Seul Ki cũng đảm nhận vai phụ trong dự án truyền hình dài tập - For Eagle Brothers. Cô được cho là sẽ góp mặt trong Would you marry me (Choi Woo Shik, Jung So Min đóng chính).

Thủy quỷ "tẩy trang" hóa "mẫn nhi"

Ok Im là cung nữ bị Đại quân Jeong In cưỡng bức. Vì nỗi ô nhục này mà nàng nhảy giếng, tự vẫn, hóa thành thủy quỷ với đầy oán hận. Sau khi được Yeo Ri thuyết phục, Ok Im dần trở thành người bầu bạn với nữ pháp sư. Lần đầu xuất hiện, cô làm khán giả giật nảy mình mỗi lúc "hiện hồn" vì tóc ướt xõa rũ rượi, mặt đen kịt, tối sầm. Nhưng khi "tẩy trang", thủy quỷ trở về là Gen Z toát ra vibe dịu ngọt không kém "tiểu thư Choi" Seul Ki.

Instagram của Song Sui (@votresui) có hơn 339K lượt theo dõi với "chất liệu bạn gái" tràn màn hình. Nữ diễn viên có những sở thích chuẩn thế hệ MZ khi mê chụp hình bằng digital cam, điện thoại đời cũ..., chèn/ vẽ sticker "dưỡng thê" vào ảnh.

Song Sui sinh năm 2000, theo học khoa Diễn xuất của trường Đại học Nghệ thuật Phát thanh Dong Ah. Cô vừa hoạt động với tư cách người mẫu vừa tiếp xúc và phát triển chậm rãi với nghiệp diễn.

Năm 2016, cô đóng một vai nữ sinh nhỏ trong Doctor. Từ năm 2019 đến nay, cô góp mặt trong một số dự án truyền hình hoặc web-drama như Love Wave, Perfect Marriage Revenge, The Whirlwind...