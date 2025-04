Cung Điện Ma Ám tập 4: Yeo Ri cầu xin Gang Cheol hộ mệnh, ác thần "làm giá"

HHT - Ngoài mặt bày đặt "làm giá" nhưng thực chất, trong lòng Gang Cheol có phần ghen tị vì Yeo Ri chỉ cầu xin anh trở thành thần hộ mệnh nhằm cứu Yoon Gap.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Thần lực bột phát đã giúp Gang Cheol (Yook Sung Jae) đánh bật Bát Xích Quỷ trong người Bệ hạ (Kim Ji Hoon) ra ngoài. Lúc Lee Sung hỗn loạn, tức giận đi tìm Gang Cheol và Yeo Ri (Bona/ Kim Ji Yeon), Thế tử bình phục đã vội tìm đến. Cậu bé nói, đúng là ác quỷ đã đeo bám người mình, chính Yoon Gap - Gang Cheol cứu mạng.

Yeo Ri không thể làm ngơ khi biết ác linh quấy nhiễu sẽ trở lại, nàng vẫn muốn cứu Yoon Gap đến cùng. Biết sức mình không đủ, Yeo Ri chấp nhận quỳ xin Gang Cheol làm hộ thần. Ác thần có chút ghen tuông vì 13 năm kiên trì của mình chẳng bằng một khoảnh khắc Yeo Ri gặp lại "tình đầu" và muốn cứu chàng.

Nhưng hờn dỗi được một đêm thì Gang Cheol đã bị Yeo Ri dỗ ngọt bằng kẹo mạch nha bí đỏ. Chàng yêu cầu cô làm một Vòng trường mệnh lũ để làm lễ vật mới chính thức làm hộ thần cho cô. Yeo Ri mới là người cần vòng trường mệnh chăng? Việc cô kiên quyết đối đầu với ác linh chẳng khác nào kề dao vào cổ mình, còn Gang Cheol là người không muốn mất đi cô nhất.

Một khả năng khác là ác thần sẽ tận số khi đối đầu với Bát Xích Quỷ hoặc không hóa thành rồng đúng thời hạn, nên "trường mệnh lũ" sẽ như một vật cầu bình an cho Gang Cheol hay giúp ích gì đó vào lúc nguy cấp; hoặc đơn giản chỉ vì ác thần muốn có được sự chân thành của Yeo Ri khi làm nó? Vì trong ảnh kỷ niệm hoàn thành ghi hình, Yook Sung Jae có đeo một chiếc vòng ở cổ tay trái.

Gang Cheol không muốn Yeo Ri đối đầu với Bát Xích Quỷ vì sức mạnh của nó quá khó lường, nên nghĩ cách để cô rời xa hoàng cung. Lee Sung chỉ coi việc cứu Thế tử là ngoại lệ, tha tội khi quân cho Gang Cheol và Yeo Ri, nhưng vẫn giữ luật cấm pháp sư vào kinh thành. Lợi dụng điều này, ác thần cố tình lập đàn ở ngọn núi nơi họ bắt Bát Xích Quỷ để Bệ hạ chú ý. Kế hoạch thành công, Lee Sung đuổi cả hai khỏi thành.

Không nản lòng, Yeo Ri lên đường đi về núi Naebul. Cô tìm gặp thiền sư Ga Sub để lấy những pháp khí mà bà ngoại để lại. Gang Cheol không thích nhưng vẫn bảo vệ cô suốt đường đi. Yeo Ri cũng tinh ý nhận ra, suốt từ nhỏ, những ngày cô băng rừng chưa từng gặp hổ vồ là nhờ Gang Cheol âm thầm tạo sét đuổi chúng đi.

Ở phía hoàng cung, Đại phi thấy cháu trai khỏe mạnh cũng không muốn nhìn thấy ác quỷ một lần nữa. Bà ra lệnh cho Poong San làm lễ để bảo vệ con trai - Đại quân Jeong In không bị Bát Xích Quỷ đeo bám. Lão pháp sư ngoài mặt phục tùng, nhưng thực chất chỉ muốn lợi dụng bà ta để con trai mình cướp ngôi vua. Ông ta vứt tay nải có áo lót của Jeong In ở điện thờ, chưa kịp làm gì thì Bát Xích Quỷ đã đốt cháy nó. Cuối tập 4 Cung Điện Ma Ám, đám sâu bọ bò đến gần Đại quân chính là dấu hiệu ác linh sẽ nhập vào người Jeong In.

Không khí của tập này đã tĩnh lại so với tập 3 - một đợt sóng yên biển lặng trước khi bão tố mới nổi lên. Bát Xích Quỷ sẽ lại quậy tưng bừng ở hoàng cung. Thủy quỷ đã chứng kiến tất cả nên hẳn nàng ta sẽ kể hết cho Yeo Ri biết. Họ đều chưa biết ngọn nguồn hình thành ác quỷ và liệu rằng thiền sư có giúp Gang Cheol, Yeo Ri tìm ra cách triệt hạ Bát Xích Quỷ dứt điểm?

Cung Điện Ma Ám gồm 16 tập, lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên VieON, FPT Play và Netflix.