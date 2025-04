Rating Cung Điện Ma Ám giảm sau khi phá kỷ lục tập đầu, do gặp đối thủ mạnh?

HHT - "The Haunted Palace" (Cung Điện Ma Ám/ Pháp Sư và Ác Thần) vừa lên sóng tập đầu đã thiết lập kỷ lục về tỷ suất lượt xem của đài SBS năm 2025. Tuy nhiên, rating tập 2 giảm nhẹ, nguyên nhân đến từ nội dung hay do đâu?

The Haunted Palace (Cung Điện Ma Ám) khởi đầu với tỷ suất lượt xem đạt 9,2% trung bình toàn quốc. Đây là rating khởi đầu cao nhất của một phim truyền hình (mini series) trong năm 2025 của đài SBS (tính đến thời điểm hiện tại). Nội dung phim được khen mới lạ, bí ẩn và hấp dẫn. Cùng với đó, Knet cho rằng Cung Điện Ma Ám nối sóng Buried Hearts - bộ phim kết thúc với rating 15%, nên được hưởng lợi phần nào từ tệp khán giả cũ.

Tuy nhiên, bước sang tập 2, dù vẫn duy trì được một lượng khán giả đáng kể, tỷ suất người xem của Cung Điện Ma Ám đã có sự giảm nhẹ, dừng ở mức 8,3% (giảm 0,9% so với tập trước). Lý do đến từ nội dung có phần bị lê thê từ cuối tập 1 và đầu tập 2. Ngoài ra, khung giờ chiếu tối thứ Bảy tại Hàn Quốc cũng có nhiều đối thủ hơn, nhất là For Eagle Brothers - bộ phim dẫn đầu tỷ suất lượt xem cuối tuần từ tháng 2 tới nay, rating tập 24 đạt 20,7% trung bình toàn quốc.

Trong khi thứ Sáu, Cung Điện Ma Ám chỉ phải đấu với Crushology 101 - tác phẩm có rating trung bình khoảng 1%, không nhận được nhiều đón nhận từ khán giả nội địa.

Theo Nielsen Korea, so với các đối thủ khác phát sóng cùng thời điểm như Heavenly Ever After (rating 5,8%) và Resident Playbook (rating 4,5%) hay Crushology 101 (rating 1,1%), Cung Điện Ma Ám với mức 8,3% vẫn cho thấy sự vượt trội. Nếu chất lượng dở và chỉ "hưởng sái" từ Buried Hearts thì hẳn rating của Cung Điện Ma Ám còn thấp hơn.

Dù tỷ suất giảm nhưng độ hot của Cung Điện Ma Ám được bảo chứng khi tựa phim này đã vượt qua nhiều cái tên để dẫn đầu Top 10 phim thịnh hành ở các quốc gia như Hàn, Thái Lan, Philippines.

Trong tập 2, diễn xuất của dàn diễn viên nam đã gây ấn tượng tốt hơn. Kim Ji Hoon đã có màn thể hiện xuất sắc nhân vật Lee Sung - một vị vua thông thái, luôn đặt dân chúng lên hàng đầu. Hay "hắc giao long" Kim Young Kwang (vai Gang Cheol) dù chỉ xuất hiện với thời lượng khiêm tốn, nhưng mỗi lần góp mặt đều khiến khán giả không ghét nổi vì nét "gợi đòn". Khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa nét hài hước và sự lạnh lùng đầy cuốn hút của anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Trong khi đó, Yook Sung Jae hiện tại có vẻ đang thể hiện một vai diễn an toàn. Tuy nhiên, nhiều khán giả kỳ vọng rằng nhân vật của anh sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ và phức tạp hơn khi Gang Cheol nhập xác Yoon Gap.

Một số bình luận của khán giả dưới những bài đăng về The Haunted Palace (Cung Điện Ma Ám):

"Cổ trang vẫn hút hơn hiện đại nhỉ. Nếu giữ được đà này dễ lên 20% lắm."

"Bộ Cung Điện Ma Ám kịch bản mới lạ xem cuốn, diễn xuất của nam chính lúc bị nhập diễn tếu lắm recommend nên xem."

"Phim ổn áp bất ngờ nha, xem vì tò mò thôi mà cuốn dễ sợ, Kim Young Kwang đóng cuốn và hợp thiệt, mong sau vẫn có cơ hội xuất hiện, lâu lắm rồi mới có bộ cổ trang Hàn xem xong khiến mình mong đợi vậy."

"Xem Kim Ji Hoon đóng vai nhà vua mà thấy ác haha."