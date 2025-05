Cung Điện Ma Ám tập 9, 10: Lần đầu tiên rating "2 chữ số", ác thần dần có nhân tính

HHT - "Phần người" ngày một nhiều hơn có phải là lý do khiến ác thần mất dần sức mạnh. Nếu không có Bibi tới kịp, tính mạng của cả Yeo Ri và Gang Cheol đều gặp nguy.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau cái "lấp ló" ở tập 8, ở tập 9 của Cung Điện Ma Ám, kẻ chủ mưu trong việc ra lệnh Bát Xích Quỷ quậy tanh bành vương thất chính là ngoại tổ phụ của Lee Sung (Kim Ji Hoon) - thượng thư Kim Bong In. Ông ta bắt được Ah Goo Ji (cũng là Poong San) khi hắn dùng tà pháp để kiếm tiền. Lúc nghe tên pháp sư mù nói về ác quỷ đeo bám huyết thống vương thất, ông ta lập tức thu nhận Poong San, ra lệnh cho hắn thao túng Bát Xích Quỷ và cả Đại phi.

Lee Sung nói hết vụ việc tiên vương bị ám năm xưa, bao gồm cả lý do bản thân dù tin vào chuyện tâm linh nhưng buộc phải thực thi việc trục xuất pháp sư. Yeo Ri (Bona) khóc nức nở ra khỏi cung, cô trách mình không sớm nhận ra bà bị hại do hỏa quỷ, giận mình oán hận nhầm với Gang Cheol (Yook Sung Jae). Ở phía ác thần, anh cũng day dứt vì năm xưa không sớm nói cho Nup Deok biết Bát Xích Quỷ đã bám theo để trả thù bà.

Poong San báo cho thượng thư Kim Bong In biết về Yeo Ri và giao long đang nhập vào người Yoon Gap. Để diệt trừ hai mối hậu họa này, ông ra lệnh cho đại nhân Kwak bắt cóc mẹ của Yoon công tử. Phía khác, ông cho một nhóm người đuổi theo ám sát Yeo Ri. Vì chuyện 13 năm trước được lật mở mà Yeo Ri - Gang Cheol tránh mặt nhau. Ác thần đã nhờ Bibi lén đi theo bảo vệ nàng, nhờ đó, Yeo Ri có cơ hội trốn khỏi đám sát thủ, sau đó được Lee Sung cứu. "Tiểu giao long" Bibi cũng nhận thấy điều bất ổn, đi tìm Gang Cheol, kịp cứu "huynh" khỏi lưỡi đao của Kwak.

Biến cố này cũng là một trong những điểm đáng chú ý ở tập 9. Gang Cheol vốn không định đi cứu mẹ, nhưng rồi vẫn lo lắng đi tìm. Không chỉ động lòng với Yeo Ri, mà Gang Cheol cũng nảy sinh tình thân, yêu mến với mẹ của Yoon Gap. "Phần người" bên trong ác thần ngày một rõ hơn, phải chăng là lý do khiến sức mạnh thần linh của chàng giảm sút. Trước đây, Gang Cheol vẫn dễ dàng vận công, gọi lốc xoáy, nhưng ở lần giáp mặt với Kwak Sang Chung trong tập 9, ác thần không thể hiệu triệu sức mạnh.

Cùng trở về từ hoạn nạn, Gang Cheol xót xa khi thấy Yeo Ri bị thương. Nàng nói hết sự bối rối trong lòng, rằng bản thân lại cảm thấy vui khi biết ác thần không giết bà, rằng nàng đã rung động. Tưởng rằng Gang Cheol sẽ ôm nàng để an ủi như Lee Sung từng dạy, nhưng hắc giao long lại tới hôn Yeo Ri, khiến khán giả "nổ tung".

Teaser và preview tập 10 được tung ra ngập tràn sự ngọt ngào của Yeo Ri và Gang Cheol. Mẹ cũng "đẩy thuyền" cho con trai. Thiền sư Ga Sub đã đến tìm Yeo Ri, dường như ông biết việc bà của cô mất do Bát Xích Quỷ từ lâu. Ông sẽ giúp nàng tìm ra cách bắt ác linh triệt để thế nào? Ga Sub có nói với nàng chuyện Gang Cheol sẽ hy sinh nếu dùng cạn năng lượng từ Dạ Quang Châu hay không?

Tập 9 của phim đạt rating 10.7% trung bình toàn quốc, là lần đầu tiên Cung Điện Ma Ám chạm mốc 2 chữ số. Tập 10 dự kiến rating có thể giảm nhẹ vì teaser không tiết lộ thêm chi tiết kịch tính và nhiều đối thủ cạnh tranh hơn.

Cung Điện Ma Ám gồm 16 tập, khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix, VieON, FPT Play.