Kang You Seok - "Báo xinh yêu" từ "Quả Quýt" đến "Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú"

HHT - Biết Kang You Seok hơn 30 tuổi khiến nhiều khán giả giật mình. Vì trong "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" hay "Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú" (Resident Playbook), anh đều trông "trẻ trâu". Liên tục góp mặt trong các tựa phim gây sốt gần đây, Kang You Seok là "đóa hoa nở muộn" nhưng đầy tiềm năng của màn ảnh Hàn.

Kang You Seok từng theo học khoa Sân khấu của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Anh ra mắt vào năm 2018 với một vai rất nhỏ trong drama của đài OCN - God's Quiz: Reboot (Trò đùa của Thượng đế). Kể từ đó đến nay, năm nào anh cũng góp mặt trong ít nhất một dự án truyền hình hoặc điện ảnh, đi từ vai khách mời, vai phụ đến vai chính. Kang You Seok không để bản thân bị đóng khung trong hình tượng nào.

Năm 2020, độ nhận diện của You Seok nâng bậc với vai phụ Shin Hyun trong Start-Up. Năm 2021,web-drama boylove Light on Megiúp anh thu về lượng fan cứng ổn định. Năm 2025 là một cú nổ lớn trong sự nghiệp Kang You Seok với thành công vang dội đến từ 2 bộ phim: Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt và Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú.

Vào vai "cậu hai báo" của nhà họ Yang, Kang You Seok mang đến Eun Myeong cà lơ phất phơ, nghịch ngợm và luôn gây chuyện từ khi đi học đến lúc cưới vợ, lập nghiệp. Tất cả liều lĩnh, nổi loạn của anh đến từ sự tự ti khi luôn bị so sánh với chị gái Geum Myeong, vì bản thân là "cục bạc" nên không sánh bằng "cục vàng", vì luôn khát khao được chứng minh và muốn mình cũng là số 1 trong lòng bố mẹ. Sự uất ức, tủi thân và vỡ òa của Eun Myeong bột phát khi anh bị tạm giam, "cứa tim" Ae Sun - Gwan Sik, cũng làm khán giả hẫng một nhịp.

Chuyển qua Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú, Kang You Seok tiếp tục làm "báo con" nhưng không nổi loạn mà hơi "ngơ ngơ", tốt bụng, dịu dàng, ngọt ngào, nhiệt huyết như Mặt Trời nhỏ của khoa phụ sản. Không có tình tiết khắc họa nội tâm phức tạp nhưng Um Jae Il có những cú chuyển cảm xúc nhanh, ngôn ngữ cơ thể đặc trưng, tạo cho You Seok đất tỏa sáng với sức hấp dẫn riêng.

Ban đầu, Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú được lên lịch chiếu vào quý 2 năm ngoái. Nhưng vì ồn ào giới y khoa mà phim phải lùi lịch chiếu liên tục. Vượt "kiếp nạn", tác phẩm này được chốt lịch phát sóng vào ngay sau thời điểm Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt kết thúc. Chính sự trùng hợp này giúp danh tiếng của Kang You Seok được hâm nóng liên tục, độ hot tăng nhanh đi kèm với tiếng vang của 2 bộ phim.

Từ vài chục nghìn lượt theo dõi, nhờ liên tiếp gây sốt, Instagram của Kang You Seok hiện có hơn 600K lượt follow và vẫn đang tăng nhanh. Dự kiến, tháng 7 năm nay, Kang You Seok sẽ tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với Law And The City, đóng chính cùng Lee Jong Suk và Moon Ga Young. Bộ phim nói về những luật sư cùng nhau gây dựng sự nghiệp, trưởng thành hơn qua từng vụ án và xây đắp tình bạn bền chặt. Dự án lớn này có đầy tiềm năng để giúp năm 2025 của Kang You Seok thêm rực rỡ.

Anh từng phải vượt qua khoảng 1.500 ứng cử viên ở buổi casting cho Black Knight. Ở Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú, Kang You Seok siêu lo lắng ở buổi thử vai đầu tiên, anh liên hệ với Shin PD để được thử giọng lại thêm 2 lần nữa. Để nhập vai cựu idol Jae Il hoàn hảo hơn, nam diễn viên cũng chăm chỉ luyện vũ đạo. Trái ngọt hiện có là xứng đáng với "con ong chăm chỉ", chầm chậm bay cao Kang You Seok.