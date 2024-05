Cùng diễn một mẫu váy, Rosé tựa tiểu thư nhà tài phiệt, Triệu Lộ Tư hóa búp bê

HHT - Rosé (BLACKPINK) và Triệu Lộ Tư bất ngờ được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh sau khi diện chung một thiết kế đến từ thương hiệu nước Úc - Zimmermann.

Việc các nghệ sĩ trong giới giải trí cùng diện một mẫu thiết kế trang phục nào đó không còn là hiện tượng xa lạ với công chúng. Mới đây nhất, màn "đụng hàng" của Rosé (BLACKPINK) và nàng tiểu hoa đình đám xứ Trung - Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng trở thành đề tài được nhiều người quan tâm.

Chiếc váy với thiết kế cúp ngực độc đáo mà hai mỹ nhân cùng mặc đến từ thương hiệu Zimmermann đang được bán với giá 1.750 USD (khoảng 44 triệu đồng). Triệu Lộ Tư diện mẫu váy này từ 3 tháng trước, trong một bộ ảnh quảng cáo cho thương hiệu giày dép Melissa.

Nữ diễn viên sinh năm 1998 được nhận xét xinh như búp bê. Triệu Lô Tư lựa chọn lối trang điểm theo sắc cam nhẹ nhàng, kết hợp với mái tóc búi thấp xòe đuôi quạt trendy. Những phụ kiện khác như kẹp tóc, dây chuyền giúp tôn lên nét đẹp dịu dàng của cô.

Rosé cùng diện chiếc đầm giống Triệu Lộ Tư tại sự kiện của Tiffany & Co., diễn ra vào ngày 3/5 (theo giờ Việt Nam). Có người cho rằng, màn đụng độ lần này Triệu Lộ Tư có phần "nhỉnh" hơn so với giọng ca Gone. Phía khác lại khen ngợi Rosé tỏa ra vẻ sang chảnh, thời thượng hơn, nhất là qua những bức ảnh được chụp từ "hung thần" Getty Images, trong khi bộ ảnh của Triệu Lộ Tư đã qua hậu kỳ của nhãn hàng.

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng cho rằng việc so sánh cả hai là khập khiễng bởi mỗi người đều mang một vẻ đẹp và thần thái riêng. Nếu như "thánh nữ xuyên không" được khen ngợi xinh xắn như búp bê, thì Rosé lại được đánh giá kiêu sa như tiểu thư tài phiệt.



Trước đó, Rosé và Triệu Lộ Tư từng nhiều lần bị đem ra so sánh sau khi mặc chung các mẫu thiết kế. Dù vậy, cả hai đều gây dựng phong cách thời trang cho riêng mình với lối trang điểm, kiểu tóc, cách kết hợp phụ kiện khác nhau.