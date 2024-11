Cùng diện thiết kế táo bạo, Thanh Hằng, H'Hen Niê, Ý Nhi nhận phản ứng trái ngược

HHT - Kiểu trang phục được làm từ kim loại, mô phỏng đường cong người phụ nữ “chiếm spotlight” trong đêm diễn của thương hiệu Hà Thanh Việt. Nhiều người đẹp Việt như Thanh Hằng, Ý Nhi, H'Hen Niê, Phí Phương Anh... mặc kiểu thiết kế này gây bàn luận.

Show diễn thời trang đầu tay của NTK Hà Thanh Việt diễn ra vào tối 22/11 thu hút sự quan tâm của công chúng nhờ sự quy tụ của dàn sao đình đám. Bộ sưu tập Fly Me To The Moon gồm 80 thiết kế, gửi gắm khát vọng vươn tới Mặt Trăng, chinh phục vũ trụ.

Các bộ trang phục kết hợp giữa chất liệu mềm mại như vải lụa, lông vũ cùng với kim loại metallic tạo ra hiệu ứng bắt mắt. Trong đó, thiết kế áo giáp được làm từ chất liệu kim loại, đúc theo dáng hình cơ thể được nhiều mỹ nhân Việt hưởng ứng.

Thanh Hằng đảm nhận vai trò vedette, diện mẫu trang phục áo giáp kim loại cao cổ, có phần vai nhô cao cách điệu, được kết hợp cùng bodysuit đính đá.





Cặp cánh cỡ to khiến diện mạo của Thanh Hằng trông ấn tượng hơn hết. Tuy nhiên, món phụ kiện khổng lồ nặng hơn 50 kg “gãy cánh” giữa chừng. Nữ siêu mẫu thoáng bối rối rồi lấy lại bình tĩnh, hoàn thiện phần trình diễn.

Phí Phương Anh cũng sải bước tại show diễn trong mẫu áo kim loại cúp ngực, phối cùng chân váy dài và phụ kiện lông vũ.

Hoa hậu Ý Nhi là một trong những nhân vật thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả nhất tại show diễn. Nàng hậu gây choáng khi mặc thiết kế áo giáp kim loại trên thảm đỏ sự kiện.

Phong cách trang phục này táo bạo, xa lạ so với diện mạo thường thấy của nàng hậu sinh năm 2002. Một số ý kiến nhận định các chi tiết nhạy cảm trên trang phục chưa được xử lý khéo léo dẫn đến cảm giác phản cảm, dễ gây hiểu nhầm.

Sải bước trên sàn catwalk, trang phục của Hoa hậu Ý Nhi được gắn thêm phụ kiện đôi cánh cùng chất liệu ở vị trí ngực. Diện mạo của Miss World Vietnam 2023 được nhận xét hài hòa, tinh tế hơn.

Trước đó, trong bộ hình quảng bá BST Fly Me To The Moon, Hoa hậu H'Hen Niê cũng từng diện trang phục này. Top 5 Miss Universe 2018 được khen ngợi mang tinh thần chiến binh mạnh mẽ, khỏe khoắn.