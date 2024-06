Cùng đóng vai con gái Lưu Diệc Phi, hai diễn viên nhí nhận phản ứng trái ngược

HHT - "Câu Chuyện Hoa Hồng" có mốc thời gian trải dài tới 20 năm nên có tới hai diễn viên nhí vào vai con gái của Lưu Diệc Phi. Cùng đóng một nhân vật nhưng hai diễn viên lại nhận về phản ứng rất khác nhau từ khán giả.

Trong phim Câu Chuyện Hoa Hồng, nữ chính Hoàng Diệc Mai đã quen với 4 người, nhưng chỉ kết hôn với Phương Hiệp Văn và chỉ có cô con gái duy nhất tên Phương Thái Sơ. Cô bé là niềm vui lớn nhất của Diệc Mai, là động lực để cô càng thêm cố gắng.

Diễn viên nhí đóng vai Thái Sơ khi 5 tuổi có gương mặt rất xinh xắn, dễ thương, được khen là xinh như Lưu Diệc Phi. Cô bé An An tuy lần đầu đóng phim nhưng diễn xuất rất tự nhiên, nhiều phân cảnh còn khiến khán giả cảm động như khi Thái Sơ an ủi bố đừng khóc.

An An có đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, đường nét thanh tú hứa hẹn sẽ là mỹ nhân tương lai. Nhiều khán giả đã khen đoàn làm phim chọn diễn viên quá khéo, bởi không dễ gì tìm được một cô bé xinh đẹp ngang Lưu Diệc Phi.

An An cũng rất ngoan ngoãn lễ phép, gặp mọi người ở đoàn làm phim đều vui vẻ chào hỏi. Cô nhóc chu đáo tới mức mang cả xấp ảnh Lưu Diệc Phi đến xin chữ ký hộ các bạn. Và chỉ sau vai diễn Thái Sơ, An An đã nhanh chóng nổi tiếng, được xem là “bảo bối” của khán giả Trung Quốc.

Trong khi đó, diễn viên Đậu Nhược Hề đóng vai Thái Sơ thời điểm 10 tuổi lại bị nhiều khán giả cho rằng không hợp vai. Không phải vì Đậu Nhược Hề diễn dở, bởi cô bé đã có thâm niên đóng phim nhiều năm với nhiều dự án lớn nhỏ.

Nhiều khán giả cho rằng con gái Lưu Diệc Phi lớn lên đổi khác khá nhiều. Netizen xứ Trung cho rằng Đậu Nhược Hề không hợp với vai Thái Sơ, vì gương mặt không có nét tương đồng với Lưu Diệc Phi. Nhưng cũng có người cho rằng không nên bình phẩm ngoại hình của trẻ em, nhất là với những diễn viên nhí vốn đã chịu nhiều sức ép.