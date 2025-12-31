Cùng Gen Z "chào tạm biệt" năm 2025 với trào lưu "chiếc bánh thành tựu"

HHTO - Những ngày cuối năm, TikTok càng trở nên sôi động hơn với trào lưu “Accomplishment cake” (chiếc bánh thành tựu), tạo cơ hội để Gen Z nhìn lại hành trình đã qua và những điều đáng tự hào mà chính mình đã đạt được.

Trào lưu này được Gen Z hưởng ứng bằng việc mua một chiếc bánh nhỏ, sau đó lần lượt cắm những ngọn nến tượng trưng cho những điều mình đã làm được trong năm qua. Đó có thể là việc vượt qua một kỳ thi quan trọng, đặt chân đến những vùng đất mới hay đảm nhận thêm những công việc mới.

Video: @oliviarrobichaud.

“Chiếc bánh thành tựu” không chỉ là một dịp để người trẻ được nhìn lại, chiêm nghiệm về những cột mốc quan trọng mình đã đạt được trong năm 2025 mà còn giúp họ thêm tự tin và tự hào về những điều bản thân đã xuất sắc vượt qua.

Hơn nữa, việc chia sẻ những thành tựu cá nhân với bạn bè còn mang đến sự hào hứng với các bạn trẻ, như một cách để cùng nhau thấu hiểu, học hỏi và truyền thêm động lực cho nhau trước thềm năm mới.

﻿Video: @uocmo.date4.

Trào lưu thu hút nhiều sự quan tâm và tương tác từ người dùng MXH. Video: @aboutthuw.

Bên cạnh đó, cũng có không ít teen “đu” trend với nhiều thành quả đơn giản, bình dị nhưng cũng không kém phần hài hước. Chẳng hạn như biết cách gắn mi, săn được vé máy bay giá rẻ,...

Ngoài ra, một biến thể khác của trào lưu này cũng là khi teen thành thật chia sẻ những kỉ niệm “có 1-0-2” đáng nhớ của bản thân. Dù không hẳn là những thành tích to lớn nhưng những trải nghiệm đó đều ý nghĩa và cho người trẻ thêm nhiều bài học để hoàn thiện trong tương lai.

Phiên bản "bánh kem thành tựu" khiến người xem "cười ra nước mắt". Video: @bongtim96.

Có thể thấy, mỗi người đều mang theo những dấu ấn và bài học riêng trong năm vừa qua. Dù là thành tích đáng tự hào hay những điều nhỏ bé, tất cả đều xứng đáng được trân trọng, như hành trang để mỗi người trẻ sẵn sàng bước vào một chặng đường mới.