Cùng tham gia show thực tế Trung Quốc nhưng LyLy lại bị đối xử trái ngược với Chi Pu

HHT - Trong khi Chi Pu được các tỷ tỷ chào đón ấm áp tại "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng" thì LyLy lại bị các thí sinh khác từ chối thẳng thừng ở "The Next Stage 2023" vì lý do không ngờ.

Sau công diễn 1, các thí sinh của chương trìnhThe Next Stage bước vào vòng chọn đội để cùng biểu diễn trong công diễn 2. Khi được hệ thống yêu cầu hãy đứng lên nếu không muốn chung đội với LyLy, ngay lập tức các thí sinh đã đồng loạt đứng dậy, chỉ trừ An Kỳ (bạn diễn của LyLy tại công diễn 1). Lý do được dàn thí sinh đưa ra là bởi phong cách của giọng ca Lời Đường Mật quá ngọt ngào, đối lập với hình ảnh cá tính của họ.

Trong tập phát sóng mới nhất, khoảnh khắc LyLy lạc lõng giữa các thành viên tại hậu trường cũng được người hâm mộ chú ý. Do bất đồng ngôn ngữ nên giọng ca sinh năm 1996 không thể hòa nhập vào những cuộc vui của mọi người. Nhiều fan hâm mộ đã vào an ủi, cổ vũ LyLy hãy tích cực và cố gắng lên.

Hình ảnh của LyLy đã nhanh chóng gợi nhắc khán giả về những ngày đầu Chi Pu tham gia chương trình Đạp Gió 2023. Trước khi hòa nhập với các "tỷ tỷ", Chi Pu cũng từng lúng túng, loay hoay chờ phiên dịch và chỉ biết cười trừ vì không theo kịp mọi người nói.

Cùng là nghệ sĩ Việt "Trung tiến", Chi Pu và LyLy gặp phải những khó khăn giống nhau như rào cản ngôn ngữ, truyền thông hạn chế... Nhưng tính chất của 2 show khá khác biệt - trong khi Đạp Gió không đặt nặng tính cạnh tranh mà thiên về sự giao lưu, tương hỗ giữa các "chị đẹp" thì The Next Stage là dạng show sống còn điển hình và các thí sinh rất quyết tâm thể hiện mình để mong tạo được bước đà mới cho sự nghiệp.

Bên cạnh đó, thành công của Chi Pu phần nào do tính cách hướng ngoại, sôi nổi cùng kinh nghiệm sân khấu dày dạn cũng như nỗ lực học ngoại ngữ, chủ động giao tiếp. Qua đó, netizen đưa ra lời khuyên cho LyLy rằng cô càng phải nỗ lực, “máu chiến” hơn và hãy thoát khỏi “vỏ bọc an toàn” để gây ấn tượng với khán giả quốc tế.

LyLy được netizen Việt nhận xét là một nghệ sĩ khá "toàn diện" khi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, giọng hát hay cùng tài năng sáng tác. Cô từng để lại nhiều ấn tượng tại chương trình Sing My Song mùa 2 và là tác giả nhiều bản hit “đình đám” như 24H, Không Sao Mà Em Đây Rồi (Suni Hạ Linh), Đen Đá Không Đường (AMEE),... Người hâm mộ mong chờ giọng ca gốc Đà Nẵng sẽ tỏa sáng hết mình và đạt được kết quả cao tại sân khấu The Next Stage năm nay.