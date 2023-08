The Next Stage: LyLy kết hợp cùng An Kỳ, NingNing aespa lên hẳn sân khấu để cổ vũ

HHT - Trong tập 2 The Next Stage, LyLy “song kiếm hợp bích” cùng giọng ca An Kỳ trong ca khúc sôi động "Don't let me down". Cả hai nữ ca sĩ có màn kết hợp ăn ý về giọng hát lẫn vũ đạo.

Trong tập đầu tiên, LyLy mang đến hình tượng nhẹ nhàng khi hát nhạc phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Trở lại đầy khác biệt trong tập 2, LyLy xuất hiện đầy năng động, cuốn hút trong màn song ca bài hát Don’t let me down cùng An Kỳ.

Trên sân khấu đêm công diễn đầu tiên của The Next Stage, LyLy diện trang phục tông đen cá tính, khỏe khoắn, khoe trọn "vòng eo con kiến". Trong khi đó, giọng ca An Kỳ trông nhẹ nhàng hơn khi diện váy đen. Cả hai khiến cả khán phòng hòa theo giai điệu ca khúc Don’t let me down.

Hai nghệ sĩ không những khoe giọng hát nội lực mà còn thể hiện những màn vũ đạo bắt mắt. LyLy và An Kỳ chỉ có khoảng thời gian hơn 1 ngày để tập luyện cùng nhau trước khi bước lên sân khấu của vòng hai The Next Stage. Cả hai đã cùng nhau cố gắng để mang đến phần thi chỉn chu nhất có thể.

Phần trình diễn của hai cô gái An Kỳ và LyLy cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các thí sinh khác của The Next Stage và dàn cố vấn. Thậm chí, NingNing - thành viên của aespa - còn chạy lên sân khấu để góp vui vài động tác cùng LyLy và An Kỳ để khiến bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Kết thúc màn trình diễn, LyLy và An Kỳ đã trao cho nhau cái ôm thật chặt.

Sau tập 2, LyLy chia sẻ, cô không muốn đóng khung mình trong bất kỳ hình ảnh nào. Vì vậy, khi đến với The Next Stage 2023, cô sẽ liên tục thay đổi hình tượng và chất nhạc qua từng vòng đấu để thử sức bản thân mình.

Chia sẻ thêm về phần trình diễn với An Kỳ trong tập này, LyLy cho biết: “An Kỳ là người bạn thân thiết nhất với Ly trong chương trình, cả hai thường chia sẻ với nhau về âm nhạc, cuộc sống và những kinh nghiệm trình diễn. An Kỳ là một nghệ sỹ trẻ tài năng và rất thần thái trên sân khấu. Được đứng chung sân khấu với bạn đó là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Ly".