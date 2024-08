Cuộc thi đi tìm Trạng Nguyên Thiết Kế của Miss Universe Vietnam gây tranh cãi

HHT - Trên phim "Đi Giữa Trời Rực Rỡ", cô nàng Dất bị Chải phũ phàng ra mặt. Nhưng ngoài đời, mẹ của Chải lại cưng Dất ra mặt vì một lý do dễ thương.

HHT - Gin Tuấn Kiệt là một trong bốn "Anh Trai" phải ra về trong live stage 3. Kết thúc hành trình "Say Hi" của mình, nam nghệ sĩ để lại nhiều nuối tiếc cho đồng nghiệp.

HHT - Khi tham gia Anh Trai "Say Hi", Gin Tuấn Kiệt được vợ - diễn viên Puka chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ đồ ăn đến trang phục, phụ kiện khi trình diễn trên sân khấu. Đến khi dừng chân, Puka vẫn dành tình yêu thương tuyệt đối, an ủi chồng vì đã cố gắng hết sức.