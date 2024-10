Miss Grand Myanmar khóc nức nở, tháo tiara và sash Á hậu 2 ngay trên sân khấu

HHT - Ngay khi Chung kết Miss Grand International 2024 vừa kết thúc, “người đẹp thị phi” đến từ Myanmar khóc nức nở, Giám đốc Quốc gia của Myanmar đã tới tháo tiara và sash Á hậu 2, đưa thí sinh của mình ra về, không tham gia họp báo.

Kết thúc cuộc thi Miss Grand International 2024, đại diện đến từ Myanmar Thae Su Nyein giành ngôi vị Á hậu 2. Khi được xướng tên ở vị trí này, người đẹp thể hiện sự thất vọng thấy rõ.

Sau đó ít phút, khán giả tại hiện trường đã quay được cảnh Giám đốc Quốc gia Myanmar tiến tới tháo tiara của nàng hậu và ném đi.

Tuy nhiên ở một góc quay khác cho thấy vị Giám đốc Quốc gia này chỉ tháo tiara và sash của Thae Su Nyein, sau đó đưa cho một người khác, và cùng ekip đưa người đẹp ra về.

Hành động này gây bão trong cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế, hầu hết khán giả đều lên án hành động thiếu tôn trọng đối với cuộc thi của Giám đốc Quốc gia Myanmar và người đẹp Thae Su Nyein. Với những gì Thae Su Nyein thể hiện, vị trí Á hậu 2 Miss Grand International 2024 đã là một ưu ái.

Trên một số diễn đàn sắc đẹp, fan Myanmar cho rằng BTC cuộc thi không công bằng với đại diện của họ, vì Trang phục Dân tộc của đại diện Myanmar được bình chọn nhiều nhất, nhưng lại không được trao giải Best in National Costume (giải thưởng này năm nay thuộc về các đại diện đến từ Brazil, Ecuador và Honduras - đều là do Ban Giám khảo lựa chọn).

Tiếp nữa, đại diện Myanmar được bình chọn nhiều hơn trong phần Country’s Power of The Year nhưng người chiến thắng phần thi này lại là đại diện Thái Lan. Tuy nhiên, đây chỉ là những lập luận của một bộ phận fan Myanmar mà không có bằng chứng chính xác.

Giám đốc Quốc gia của Myanmar sau đó đã đăng status: Bye forever lên trang cá nhân, với ẩn ý được cho là “vĩnh biệt cuộc thi Miss Grand International”.

Hiện tại, Chủ tịch tổ chức Miss Grand International 2024 chưa có phát ngôn chính thức nào về vấn đề này. Nhưng fan quốc tế dự đoán ông Nawat sẽ tước danh hiệu Á hậu 2 của đại diện Myanmar.