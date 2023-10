Đã đến lúc Bình An chứng tỏ thực lực và thoát khỏi danh xưng “bình hoa di động”

HHT - Sau bao nhiêu vai diễn thất bại, bị xem là “bình hoa di động” trên màn ảnh thì cuối cùng Bình An cũng chứng tỏ được năng lực của mình qua một vai phản diện cực kỳ ấn tượng.

Bình An quả là một trường hợp khó hiểu trong vũ trụ phim VTV. Anh có ngoại hình đẹp, rất sáng khung hình, diện mạo thư sinh rất hợp với những vai chính diện, nhất là dạng nam chính ngôn tình. Thế nhưng, chẳng hiểu số trời ra sao mà Bình An toàn được giao vai phụ, đã vậy còn là những vai bị ghét. Hết làm "trai đểu" phụ tình nữ chính đến trai trẻ cặp kè với chị đẹp lớn hơn mình nhiều tuổi, lúc thì đi hẹn hò với mục đích trà thù gia đình bạn gái, khi thì vì ham tiền mà "phũ" với cô gái đã đồng cam chịu khổ bên mình.

Vì toàn đóng dạng vai “càng xem càng thấy ghét” nên Bình An không tránh được việc bị khán giả mắng mỏ. Thậm chí có lúc nam diễn viên còn bức xúc chỉ vì nhập vai quá tốt mà phải nhận nhiều lời chê trách nặng nề. Ấy thế mà Bình An vẫn không thể thoát được những vai phản diện, thậm chí trong phim mới nhất thì nhân vật của Bình An còn nguy hiểm hơn cả những phim trước.

Trong Biệt Dược Đen, Bình An trở thành Long, một công tử nhà giàu ăn chơi đua đòi, thủ lĩnh của nhóm City Boy đang bị cảnh sát điều tra. Không chỉ là một kẻ liều lĩnh, kiêu ngạo mà Long còn sẵn sàng ra tay hạ sát người khác để đạt được mục đích. Bề ngoài, Long luôn tạo cảm giác tin cậy với khuôn mặt đẹp trai nhưng ẩn chứa bên trong là nhiều suy nghĩ vô cùng đáng sợ của một kẻ máu lạnh.

Và chẳng ngờ Bình An đã thể hiện rất đạt vai diễn phức tạp này. Dù không phải vai chính, Long vẫn được xem là điểm sáng của cả phim, được khán giả dành nhiều lời khen ngợi. Từ ánh mắt lạnh lẽo đến cái gằn giọng đáng sợ đều được Bình An diễn tốt tới bất ngờ.

Trước kia, Bình An thường bị chê là là “bình hoa di động” trên phim vì chỉ được vẻ ngoài đẹp trai chứ diễn xuất nhạt nhưng bây giờ, nam diễn viên đã chứng tỏ năng lực của mình. Thậm chí chính Bình An trước khi tham gia Biệt Dược Đen còn thừa nhận “Chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ làm vai phản diện, bới vì chính bản thân mình thấy mình làm phản diện còn không ngửi được, huống chi là khán giả”. Nhưng chẳng ngờ khi đối mặt với thử thách khó khăn mang tên Long, anh lại vượt qua một cách ngoạn mục.