Đà Nẵng mưa trắng trời gần 1 ngày, nhiều tuyến đường ngập nặng, học sinh phải nghỉ học

HHT - Vốn do bộ đôi biên kịch và đạo diễn của "Penthouse" Kim Soon Ok - Joo Dong Min cầm trịch, nhưng "The Escape of the Seven" (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn) qua phần 2 sẽ đổi đạo diễn chính. Giữa những tranh cãi về tình tiết "drama" và phi lý quá mức của phần đầu, thay đổi này có tạo nên bước đột phá hay giảm "độ chiến" ở phần mới?