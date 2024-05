Khi nào thì nắng nóng gay gắt trên diện rộng sẽ quay trở lại khu vực miền Bắc?

HHT - Sắp tới, do áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh nên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Nhận định về thời tiết trong những ngày tới, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia - ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, những ngày vừa qua, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ mưa to, làm cho thời tiết mát mẻ hơn sau những ngày nắng nóng. Từ ngày 4-12/5, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Khoảng từ 15/5 trở đi, do áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh nên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Cùng với đó, từ ngày 4-12/5, khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng ngày nắng; riêng ngày 5/5 có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào, dông rải rác, đêm có mưa rào, dông vài nơi. Khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối 5/5 có mưa rào, dông rải rác. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có khả năng có mưa rào, dông rải rác. Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, từ 27/4-1/5, các khu vực trong cả nước xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trên cả nước đã ghi nhận 112 giá trị nhiệt độ cao nhất cùng kỳ trong lịch sử, có nơi còn cao hơn giá trị cao nhất năm từng quan trắc được. Như tại Đông Hà (Quảng Trị) và Tương Dương (Nghệ An) có nhiệt độ cao nhất 44 độ C lần lượt trong ngày 28 và 30/4. Mức nhiệt này chỉ kém 0,2 độ C so với nhiệt độ kỷ lục 44,2 độ C ghi nhận tại Tương Dương (Nghệ An) vào ngày 7/5/2023. Đáng chú ý, đã 44 năm Đông Hà mới ghi nhận kỷ lục mức nhiệt trong tháng 4 như vậy (kỷ lục cũ là 42,1 độ C vào năm 1980).

Ngày 4/5, khu vực từ Quảng Nam đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và Tây Nguyên có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Từ ngày 5/5, nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc.