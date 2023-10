"Đại minh tinh" Văn Mai Hương tái hợp rapper Negav trong khúc ca thanh xuân

HHT - Sau khi khuấy đảo vũ trụ Tóp Tóp với ca khúc "Đại Minh Tinh", Văn Mai Hương kết hợp Negav và "người tri kỷ" Hứa Kim Tuyền trong ca khúc đầy hoài niệm có tên "Cơn mưa rào".

Cơn mưa rào tạo nên cảm xúc thú vị cho người nghe khi lấy cảm hứng từ phim điện ảnh đình đám - Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You are the apple of my eye). Bộ phim nổi tiếng này được xem như "bản tình ca" yêu thích của khán giả khắp châu Á, đặc biệt với những ai luôn đau đáu về một đoạn tình cảm mình từng hết lòng và bỏ lỡ.

"Dẫu biết sẽ cảm lạnh, em vẫn rất muốn đắm mình trong cơn mưa rào thanh xuân một lần nữa" - câu hát trong bài khiến người nghe nhớ ngay đến câu nói nổi tiếng của đạo diễn/ nhà văn Cửu Bả Đao. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho biết, anh đưa lời thoại này vào phần ca từ để tri ân bộ phim cũng như để khán giả có thể thấy chính bản thân cùng câu chuyện của mình.

Ngoài phần thể hiện đầy cảm xúc của Văn Mai Hương, phần rap đầy sự trải nghiệm cá nhân về mối tình đã qua của rapper Negav cũng khiến cho ca khúc thêm phần sống động. Đây cũng là lần thứ 2 chàng "Út khờ" kết hợp cùng Văn Mai Hương sau bản hit Hương phát hành cách đây 2 năm. Ngay khi ra mắt Cơn mưa rào, Văn Mai Hương cũng thông báo sẽ giới thiệu album phòng thu thứ 4 trong sự nghiệp mang tên Minh Tinh - The Actress vào ngày 24/10.

Trên mạng xã hội, một khán giả có cơ hội tham gia buổi nghe thử album Minh Tinh chia sẻ: "Được nghe trước album Minh Tinh của Văn Mai Hương đến giờ cảm xúc vẫn bồi hồi. Cá nhân mình cực kỳ thích 3 ca khúc "Bay cùng bay”, “A red flag”, “Cơn mưa rào”. Sao mà Văn Mai Hương hát bài nào tui cũng thấy tui trong đó hết".

Bên cạnh sự đồng hành của Hứa Kim Tuyền, album đậm chất phim ảnh Minh Tinh - The Actress của Văn Mai Hương còn có sự tham gia của các producer: DuongK, Nguyễn Thanh Bình, Drum7, Tuimi, Orange, Negav, Wokeup, 2Pillz.