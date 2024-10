Đại Mộng Quy Ly tập 10, 11: Chu Yếm và Văn Tiêu nắm tay, Trác Dực Thần không vui

HHT - Bí ẩn về lệnh bài Bạch Trạch mất tích đã được tiết lộ trong hai tập 10 và 11 của “Đại Mộng Quy Ly”. Theo đó, Văn Tiêu cũng khai mở sức mạnh Thần nữ, song kiếm hợp bích cùng Chu Yếm hạ gục lão yêu mười vạn tuổi Thừa Hoàng.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trong ảo cảnh Đại hoang phục dựng, Thừa Hoàng (Thừa Lỗi) bèn kể lại câu chuyện giữa hắn và Thần nữ Bạch Trạch đời đầu (Cổ Lực Na Trát). Thuở xưa, lệnh bài Bạch Trạch được chia làm đôi, một nửa do Thần nữ nắm giữ, một nửa do Đại yêu mạnh nhất Đại Hoang khi đó nắm giữ. Cả hai cùng giữ yên bình cho hai giới người và yêu. Thừa Hoàng vốn tưởng rằng hắn và Thần nữ cứ thế mà bên nhau sông núi bất diệt.

Một lần, Thần nữ bị nhiễm bệnh từ Phỉ (Tả Diệp) - một yêu thú tai họa, xuất hiện sẽ mang đến đại dịch. Vì muốn kéo dài sinh mệnh cho Thần nữ, Thừa Hoàng đã ra tay sát hại nhiều yêu thú ở Đại Hoang.

Khi biết được tội ác mà Thừa Hoàng đã làm, Thần nữ đã thu lại nửa lệnh bài Bạch Trạch mà Thừa Hoàng đang nắm giữ, đồng thời muốn phong ấn hắn. Nhưng do đã bị nhiễm bệnh, Thần nữ không còn đủ sức mạnh, Thừa Hoàng nhân đó liền bỏ trốn. Thần nữ vì không muốn Thừa Hoàng tiếp tục giết yêu thú để kéo dài mạng sống cho mình nên cô đã tự sát.

Hiện tại, nghe lời dụ dỗ của Ly Luân (Diêm An), Thừa Hoàng lặp lại chuỗi giết chóc mà hắn đã từng làm với mong muốn thông qua đồng hồ Mặt Trời có thể xoay chuyển thời gian, trở về quá khứ. Chu Yếm (Hầu Minh Hạo) buồn rầu nói với hắn rằng hắn đã bị Ly Luân lừa gạt. Pháp khí đồng hồ Mặt Trời này là do năm xưa Chu Yếm và Ly Luân cùng tìm thấy, do đó Chu Yếm biết rõ nó chỉ có một công năng là lưu trữ ký ức.

Sự thật khiến Thừa Hoàng nổi trận lôi đình. Hắn là lão yêu quái sống lâu nhất Đại Hoang, khi bộc phát sức mạnh thì ngay cả Đại yêu ba vạn tuổi Chu Yếm và chủ nhân của kiếm Vân Quang - Trác Dực Thần (Điền Gia Thụy) hợp lực cũng không thể khắc chế. Giữa lúc nguy cấp, nửa lệnh bài Bạch Trạch của Văn Tiêu (Trần Đô Linh) phát sáng, và nửa lệnh bài còn lại tưởng chừng mất tích bấy lâu cũng xuất hiện. Hóa ra, nửa lệnh bài còn lại ở trong người Chu Yếm.

Cuối cùng, cả nhóm phát hiện Thừa Hoàng hiện tại thực ra cũng chỉ là một con rối. Năm xưa, khi phát hiện Thần nữ đã chết, Thừa Hoàng ôm xác nàng và cũng tan biến theo. Nhưng chấp niệm của hắn vẫn còn lưu lại, nhập vào con rối và khiến nó mạnh như một Đại yêu thực sự.

Khép lại vụ án lão yêu Thừa Hoàng, cả nhóm thoát khỏi đồng hồ Mặt Trời, trở về nhà. Có thời gian thảnh thơi, Chu Yếm và Văn Tiêu cùng ngồi nói chuyện tâm tình. Chu Yếm đề nghị cả hai cùng đi Côn Luân để tìm cách hợp nhất lệnh bài Bạch Trạch, giao hẳn nó cho Văn Tiêu. Trác Dực Thần đột nhiên xuất hiện, đòi đi cùng vì không yên tâm để Văn Tiêu đi cùng “thứ ma quỷ này”. Bạch Cửu (Lâm Tử Diệp) cũng đột ngột nhảy ra, hào hứng muốn theo. Cuối cùng, chuyến đi vốn dự định có hai người đã thành sáu người, tính cả Bùi Tư Tịnh (Trình Tiêu) và Anh Lỗi (Từ Chấn Hiên).

Với pháp khí của Anh Lỗi, cả nhóm có thể dịch chuyển tức thời đến thẳng Côn Luân, không cần đi đường xa dài ngày. Nhưng khi đến nơi, cả nhóm mới phát hiện có một chút nhầm lẫn, họ đã hạ cánh đến thủy trấn Tây Nam - một nơi khá gần núi Côn Luân. Nơi đây vốn được biết là một nơi phồn vinh, nhưng thủy trấn hiện lên trước mặt họ hoang tàn và đầy người chết.

Để có thể sử dụng sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch, Chu Yếm và Văn Tiêu nắm tay nhau. Nhờ thế, Văn Tiêu phát hiện ra có yêu khí màu đen bao trùm thủy trấn, cũng tìm thấy nơi là nguồn của yêu khí. Trong lúc Chu Yếm và Văn Tiêu nắm tay nhau, Trác Dực Thần đứng nép một góc quan sát, vẻ mặt không vui và bất an. Bằng trực giác, Trác Dực Thần cảm thấy họ là những con rối đang bị điều khiển bởi một thế lực nào đó, ngầm dẫn dắt cả nhóm đến nơi này.

Khi đang đi điều tra trong thủy trấn, một luồng khói trắng bốc lên, bắt lấy Bạch Cửu. Trác Dực Thần hét gọi Bạch Cửu, đuổi theo cậu bé; còn Chu Yếm hét gọi Trác Dực Thần, cũng đuổi theo hai người. Đó là một cái bẫy, người mà chúng muốn bắt chỉ có Trác Dực Thần.

Trong lúc giao đấu với kẻ bí ẩn, Trác Dực Thần giả vờ trúng chiêu và hôn mê, để hắn đưa mình đến sào huyệt gặp trùm cuối. Trước đó, Trác Dực Thần đã kịp để lại dấu để những người khác có thể truy vết. Kẻ bí ẩn đưa Trác Dực Thần đến gặp một yêu nữ gọi là Thanh Canh (Ngải Mễ). Cô ta muốn lợi dụng kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần để giết Chu Yếm.

Trong lúc đó, cả nhóm đã tìm được đến nơi mà Trác Dực Thần biến mất, nhận ra dấu hiệu mà Trác Dực Thần để lại bên ngoài một chiếc quan tài. Chu Yếm liền chui vào bên trong chiếc quan tài, kéo theo Bạch Cửu không hề tự nguyện. Khi những người còn lại mở nắp quan tài ra, Chu Yếm và Bạch Cửu đã biến mất.

Thủy trấn Tây Nam là địa điểm không có trong dự định ban đầu của Chu Yếm, nhưng cả nhóm không hề vô tình mà đặt chân đến đây. Đúng như Trác Dực Thần đã nghi ngờ, mọi thứ đã được sắp đặt. Và kẻ tiếp tay lại chính là người luôn sát cánh chiến đấu với họ - Bùi Tư Tịnh. Mục đích của cô là gì?

Đại Mộng Quy Ly hiện đang phát sóng trên iQIYI.