Đại Mộng Quy Ly tập 25: Trác Dực Thần bị mắng chửi, đồng cảm với Chu Yếm

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau khi bị giọt máu của Băng Di hòa tan vào cơ thể, Trác Dực Thần (Điền Gia Thụy) bỗng nhiên tỉnh dậy lúc đêm muộn. Văn Tiêu (Trần Đô Linh) vừa đến hỏi han thì đã bị Trác Dực Thần bóp cổ, dù rằng từ nhỏ đến lớn anh là người luôn chăm sóc và bảo vệ cô. Nếu không có Chu Yếm (Hầu Minh Hạo) kịp thời can thiệp thì có lẽ Thần nữ đã chết.

Trác Dực Thần tiếp tục đả thương Anh Lỗi (Từ Chấn Hiên), lướt qua Bùi Tư Tịnh (Trình Tiêu) với vẻ mặt khác với thường ngày, rồi bỏ ra ngoài. Cả nhóm đuổi theo, khi tới nơi thì phát hiện Trác Dực Thần đã tấn công một người dân thường khiến ông ta bị thương nặng, và việc này đã bị một người dân khác nhìn thấy.

Khi có lại được ý thức, Trác Dực Thần vô cùng hoang mang và cảm thấy tội lỗi vì đã tấn công người khác. Trong khi Anh Lỗi tin rằng thủ phạm không phải là Trác Dực Thần mà là Ngạo Nhân - yêu thú có khả năng biến hình. Nhưng Anh Lỗi không có bằng chứng, nên Bùi Tư Tịnh quyết định tạm nhốt Trác Dực Thần vào ngục, vừa để ngăn sự phẫn nộ của dân chúng, vừa để bảo vệ Trác Dực Thần trước khi điều tra được sự thật.

Chu Yếm đã tra ra được thủ phạm tấn công dân thường thực sự là Ngạo Nhân. Bởi Ly Luân đang bị trúng độc của Ôn Tông Du nên Ngạo Nhân mới đi giết người lấy gan để giúp hãm độc tố. Dưới tác dụng của máu Băng Di, Trác Dực Thần hiện thời đã xuất hiện vân băng trên da, nhưng Ngạo Nhân không biết điều đó nên phép biến hình đã không sao chép được chi tiết này, từ đó để lộ sơ hở.

Cả nhóm cùng đến nơi lẩn trốn của Ngạo Nhân để tìm bắt yêu thú này thì gặp người của Ôn Tông Du. Hắn ta cố ý gây rối, kích động những người dân ở đó. Không biết thủ phạm thực sự là Ngạo Nhân, họ tức giận và sợ hãi khi thấy Trác Dực Thần đã được thả ra khỏi ngục. Đám đông mắng chửi Trác Dực Thần là đồ yêu quái hại người, thậm chí còn ném trứng, rau thối vào người Trác Dực Thần.

Mới hôm trước Trác Dực Thần còn được họ tôn sùng, ngưỡng mộ, nhưng nay chính họ lại khiến anh bẽ bàng, ê chề. Chứng kiến Trác Dực Thần bị đối xử như vậy, Văn Tiêu, Chu Yếm vô cùng phẫn nộ. Anh Lỗi còn đứng trước mặt Trác Dực Thần, muốn chắn được bao nhiêu rác cho anh thì chắn.

Nhác thấy bóng dáng Ngạo Nhân từ xa, Chu Yếm dặn Anh Lỗi hãy đưa Trác Dực Thần ra khỏi chỗ này, nhưng Trác Dực Thần đã tự mình ra ngoài trước. Nào ngờ, Ly Luân (Diêm An) - trong thân xác Bạch Cửu (Lâm Tử Diệp) - đã đợi sẵn. Ly Luân nói Trác Dực Thần giờ đây giống như bức tượng của một vị thần đã bị loài người hạ bệ, thì sẽ không bao giờ được dựng lên thờ phụng lại. Hắn dụ dỗ Trác Dực Thần hãy biến thành yêu quái, đừng bảo vệ loài người nữa, vì họ là giống loài vô tri, độc ác, vô ơn.

Với sức mạnh của Băng Di trong người, Trác Dực Thần hất văng Ly Luân xuống hào nước. Đáp lại Ly Luân, Trác Dực Thần không trách những người đã mắng chửi và ném rác vào mình, bởi vì theo anh chỉ là do họ không biết được chân tướng. Dù bị đối xử bất công nhưng Trác Dực Thần sẽ không hành xử giống như Ly Luân bây giờ, tấn công người khác. Anh nói điều đó không phải là do mình yếu hèn, mà là do trong lòng anh có thiện niệm.

Trác Dực Thần nói giờ đây anh cũng đã hiểu được Chu Yếm. Chu Yếm là Đại yêu nhưng ghét nhất là yêu quái tấn công con người. Vì bị oán khí khống chế, mất ý thức, trong quá khứ Chu Yếm đã ra tay sát hại người vô tội. Khi tỉnh táo trở lại, thấy đôi bàn tay mình nhuốm máu, Chu Yếm đã rất dằn vặt và đau khổ. Nhưng đối mặt với những lời chửi mắng, hận thù của người đời, Chu Yếm vẫn không làm hại họ.

Nói xong, Trác Dực Thần bỏ đi, để lại Ly Luân vẫn ngâm mình trong hào nước. Dưới cơn mưa trút, Ly Luân dường như bị chấn động bởi những gì Trác Dực Thần đã nói.

Đại Mộng Quy Ly hiện đang phát sóng trên iQIYI.