Đàm Thu Trang khoe ảnh con gái lúc mới sinh, Hòa Minzy bày tỏ lý do giấu diện mạo con trai

HHT - Nếu Đàm Thu Trang là một trong những người mẹ "nghiện" khoe ảnh con trên mạng xã hội, thì Hòa Minzy lại thuộc nhóm mẹ bỉm "kiệm" ảnh lộ diện bé cưng trước khán giả.

2 giờ sáng, Đàm Thu Trang hé lộ chân dung công chúa nhỏ với lý do khiến "hội mẹ bỉm" đồng cảm

Vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô La chào đón con gái kháu khỉnh Suchin vào tháng 8/2020. Tuy nhiên, mãi cho đến khi Suchin hơn 6 tháng tuổi thì doanh nhân Cường Đô La mới chia sẻ hình ảnh "cục cưng" trên Facebook cá nhân.

Mới đây, Đàm Thu Trang khiến netizen bất ngờ khi đăng ảnh con gái lúc 1 ngày tuổi. Bà xã Cường Đô La chia sẻ: "Không ngủ được, nằm ngắm em bé. Chợt thấy nhớ lắm giây phút đầu tiên mẹ nhìn thấy em, cục nhõi già (cách gọi mang ý nghĩa yêu thương - PV) đáng yêu lém lỉnh của mẹ". Nỗi lòng của bà xã Cường Đô La không quá xa lạ với những bà mẹ "nghiện con".

Hóa ra vì quá nhớ khoảnh khắc thiêng liêng trong lần đầu tiên nhìn thấy Suchin nên Đàm Thu Trang phải khoe liền ảnh bé con vào lúc sáng sớm.

Hiện tại, Suchin đã được hơn 8 tháng tuổi cùng những biểu cảm rất đáng yêu. Bài đăng của Đàm Thu Trang hiện đang thu hút sự quan tâm từ khán giả, nhiều người bình luận Suchin ngày càng ra dáng "bản sao" của ba Cường.

Hòa Minzy bộc bạch về việc không để lộ rõ diện mạo của "tiểu bảo bối"

Thời gian gần đây, Hòa Minzy đã chăm chỉ hơn trong việc đăng tải những hình ảnh của con trai lên mạng xã hội. Tuy nhiên, Hòa Minzy vẫn giấu kín diện mạo con trai mà chỉ chụp con ở góc nghiêng hay từ phía sau. Điều này khiến nhiều người thắc mắc rằng, việc đăng tải hình ảnh các bé cưng lên trang cá nhân đã được nhiều sao Việt công khai, thì lý do gì khiến Hòa Minzy phải che giấu diện mạo con trai.

Tối ngày 28/3, Hòa Minzy chính thức có lời giải thích rõ về lý do trên, nữ ca sĩ tâm sự: "Dạ em biết up ảnh con mà không rõ mặt nhiều người khó chịu lắm, mà do em hay kiểu bị nhạy cảm suy nghĩ nhỡ đâu up ảnh lên ai xấu miệng nói nọ nói kia thì chắc em không chịu được lại làm khùng làm điên nên em mới up ảnh như vậy. Nhưng mà em cũng không có che che gì cả, chỉ là chưa up rõ cả mặt thôi".

Nữ nghệ sĩ mong khán giả hiểu và thông cảm cho nỗi lòng của mình: "Mọi người thông cảm nha, khi nào mọi thứ thoải mái hơn thì em up, con đáng yêu không có gì phải giấu cả ạ. Em cũng không phải ngôi sao lớn, con em cũng không phải ai ai cũng săn đuổi lấy hình ảnh nên không đến nỗi phải làm thế này. Nhưng đơn giản em nghĩ đến con em và sợ vài người vô duyên trên đời thôi ạ".

Sau chia sẻ của Hòa Minzy, nhiều khán giả cũng đã hiểu hơn và đồng tình với suy nghĩ của cô. Vì người mẹ nào cũng mong con mình nhận được những điều tốt đẹp nhất.

Dù các bé con nhà sao Việt được ba mẹ cho lộ diện hay giấu kín thì việc các bé có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, người thân mới là điều mà công chúng mong muốn.