Dàn Anh Trai “đại náo” Em Xinh: Mang "cái chợ" trở lại, WEAN LE bị "hội đồng"

HHT - Dàn khách mời Anh Trai Say Hi đổ bộ Em Xinh, khuấy đảo vòng chọn bài hát với loạt khoảnh khắc hài hước khiến các nữ nghệ sĩ phải công nhận về độ "ồn".

Teaser tập 3 Em Xinh Say Hi mới được tung ra đã úp mở vòng chọn bài hát hấp dẫn với sự xuất hiện dàn khách mời là những Anh Trai Say Hi. Không chỉ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, dàn nghệ sĩ nam còn khiến không khí trường quay “nổ tung” ngay từ khoảnh khắc "chào sân" đầu tiên.

Gây ấn tượng đầu tiên là “Diễm My” Dương Domic. Từng nổi tiếng với biệt danh "ông hoàng ngôn ngữ" nhưng với lần xuất hiện này, Dương Domic bất ngờ có một màn giới thiệu trôi chảy khiến khán giả bật cười thích thú "ai rồi cũng khác".

Đặc biệt, netizen còn mong chờ màn hội ngộ của “hội Thảo Điền” Lyhan - MaiQuinn - Dương Domic trong tập này. Khi giọng ca Mất Kết Nối vừa xuất hiện, biểu cảm “nhịn cười” của Lyhan và MaiQuinn đã nhanh chóng lọt vào ống kính và lan truyền trên mang xã hội, tạo nên "chemistry" đáng yêu của hội bạn thân này.

Trong khi đó, NEGAV và Quang Hùng MasterD lại chiếm trọn cảm tình của dàn Em Xinh nhờ lối trò chuyện dí dỏm và thái độ thân thiện. Về phía “Thiên Bình tháng 10” WEAN LE, nam rapper gây tò mò ngay từ teaser ẩn ý hé lộ mối "lương duyên" đặc biệt với một đội khiến anh “muốn về cùng”.

Khoảnh khắc gây bất ngờ hơn là lúc MC Trấn Thành chuẩn bị giới thiệu "Bành Nhung" Hùng Huỳnh thì bất ngờ một bức tranh đấu giá bài hát rơi xuống sàn, khiến khán phòng đồng loạt “ồ” lên. Tình huống bất ngờ nhưng lại quen thuộc này gợi nhớ đến khoảnh khắc “định mệnh” tại Live Stage 2 của ATSH - khi Công Dương bước vào phòng cũng khiến vật phẩm rơi tương tự.

WEAN LE nhanh chóng “chữa cháy” bằng cách kể lại sự tích tấm bảng rơi năm xưa đã tạo nên hit để trấn an hội chị em. Tuy nhiên anh lại... nhớ nhầm tên ca khúc. Tấm bảng bị rơi chứa hit gây sốt năm ấy là Hào Quang, nhưng WEAN lại nhầm sang Catch Me If You Can.