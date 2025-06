Team "RUN" chiếm Top 1 Music Trending: Châu Bùi xúc động, Yeolan lo lắng một điều

HHT - Team Châu Bùi làm nên "kỳ tích" khi tiết mục "RUN" vươn lên Top 1 trending YouTube mảng Âm nhạc, các thành viên trong đội vỡ òa cảm xúc, hứa hẹn sẽ "ăn mừng lớn".

Sau nhiều ngày cạnh tranh gay gắt trên bảng xếp hạng, tiết mục RUN(team Châu Bùi) đã chính thức vươn lên vị trí Top 1 Music Trending YouTube.

Ngay khi tin vui được xác nhận, các thành viên trong đội không giấu được sự phấn khích. Đội trưởng Châu Bùi nhanh chóng đăng bài viết tri ân trên mạng xã hội, gửi lời cảm ơn đến các chị em trong nhóm: “Kỉ niệm mùa hè 2025 - Bảo Châu, Phương Thảo, Thảo Linh, Phương Lan, Ánh Sáng, chúng mình có nhau".

Trên kênh broadcast của gia tộc “Liêm Bùi” cũng nhanh chóng bùng nổ cảm xúc khi các thành viên như Yeolan, Lyhan... cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Việc RUN chạm đỉnh trending cũng đồng nghĩa với việc các Em Xinh trong nhóm phải thực hiện loạt lời hứa trước đó với fan.

Yeolan từng cam kết sẽ có một pha quậy phá "ồn" hơn cả team Tiểu học trong Anh Trai Say Hi nếu ca khúc lên Top 1. Về phần Lyhan, nữ ca sĩ hứa mở broadcast cá nhân mừng sau chuỗi ngày “sống nhờ nhà" các chị em trong team.

RUN là một ca khúc bắt tai, được đánh giá mang đậm tinh thần K-Pop girlgroup. Dù là đội thi có nhiều gương mặt tân binh nhất tại vòng Live Stage 1 Em Xinh "Say Hi", đội “Mặt Trăng Ôm Mặt Trời” do Châu Bùi dẫn dắt vẫn khiến khán giả bất ngờ với một sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng và bùng nổ năng lượng.

Tiết mục lựa chọn phong cách đường phố, quay one-shot liên tục theo chuyển động của camera, kết hợp cùng bối cảnh dựng đầy màu sắc, tạo nên phần trình diễn sống động và cuốn hút ngay từ những giây đầu tiên.

Màn trình diễn được đánh giá cao nhờ sự phân chia spotlight đồng đều. Nếu Yeolan gây ấn tượng với phần chơi piano đầu bài, thì Lyhan và AZA “đốt cháy” sân khấu bằng những cú vũ đạo dứt khoát. Riêng Châu Bùi, kết hợp cùng 52Hz, nữ fashionista lần đầu tiên thử sức rap, mang đến một hình ảnh mới lạ.

Từ một đội hình "tay trắng" trong khâu lựa chọn bài hát, buộc phải lựa chọn một bài hát không đội nào muốn lấy, nhưng cả team lại biến nó thành tiết mục bùng nổ, bứt phá dẫn đầu cuộc chơi.