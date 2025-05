Dàn Anh Trai "Say Hi" sắp diễn 2 đêm ở Las Vegas, fan sốt ruột vì một chuyện

HHT - Cuối tháng 7 tới đây, dàn Anh Trai "Say Hi" sẽ có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Trước khi quyết định "tất tay", nhiều fan mong BTC sớm đưa ra thông báo rõ ràng về số lượng "anh trai" có thể tham gia.

Mới đây, trên fanpage có "tích xanh" của chương trình Anh Trai "Say Hi" (ATSH), ê-kíp chính thức công bố sự kiện mang tên Anh Trai "Say Hi" Concert Las Vegas, diễn ra vào thứ Bảy (ngày 26/7) và Chủ Nhật (27/7). Bài đăng nhận về nhiều phản hồi từ khán giả - phần lớn đều vô cùng háo hức. Vậy là sau 6 đêm concert mùa 1 tổ chức tại Việt Nam, dàn nghệ sĩ của chương trình sẽ có chuyến lưu diễn tại Mỹ, mang âm nhạc Việt đến gần hơn với khán giả hải ngoại.

Trước đó, rạng sáng 14/5, cộng đồng fan chương trình truyền tay nhau hình ảnh một chiếc poster do bầu show tại Mỹ chia sẻ, tiết lộ về concert ATSH tại Las Vegas. Theo thông tin đăng tải, dàn "anh trai" sẽ biểu diễn trong hai đêm liên tiếp - 26 và 27/7. Cùng với thời gian, địa điểm, hệ thống bán vé cũng đã được kích hoạt với mức giá cụ thể. Tuy nhiên, vì những thông tin lúc đó đến từ một phía, trong khi phía nhà sản xuất vẫn im lặng nên khán giả khuyên nhau giữ thái độ trung lập, chờ xác nhận chính thức từ ê-kíp chương trình.

Đến nay, khi có thông tin chính thức, nhiều khán giả thể hiện sự hào hứng, rục rịch lên kế hoạch "săn vé". Một bạn khán giả nhanh tay: "Mình đã đặt hết vé máy bay, khách sạn và vé 2 đêm, ai EMBES (FC của NEGAV) ở Mỹ lập group add mình vào với nha". Trong khi đó, một bạn fan tại Mỹ chia sẻ: "Nếu Trần Đăng Bống (Dương Domic) đậu visa Mỹ thì mình sẽ chạy LED cho tất cả các anh trai tham gia concert ATSH ở Las Vegas chuyến này".

Tuy nhiên, không ít khán giả cũng bày tỏ lo lắng về vấn đề visa. Nhiều người cho rằng việc xin visa đi Mỹ không hề đơn giản và có thể khiến một số "anh trai" không kịp tham dự. Trường hợp của Dương Domic từng lỡ hẹn chuyến lưu diễn tại Mỹ cùng Trấn Thành vì không giải quyết kịp giấy tờ cũng được nhắc lại như một ví dụ điển hình.

Dù đã công bố sơ đồ chỗ ngồi (seat map) và giá vé cụ thể, nhưng phía đơn vị tổ chức đến giờ vẫn chưa công bố danh sách nghệ sĩ tham gia concert cũng như các quyền lợi (benefit) đi kèm vé. Điều này khiến không ít khán giả đắn đo trong việc đưa ra quyết định “xuống tiền”.