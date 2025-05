Teaser MV Em Xinh Say Hi "tuyệt đối điện ảnh", sẽ khắc phục hạn chế của The Stars?

HHT - Teaser MV "The Real Aura" - ca khúc chủ đề của Em Xinh "Say Hi" dù chưa đến 1 phút nhưng kịp khiến khán giả "wow" về mặt hình ảnh. Phần giai điệu điện tử bắt tai cũng khiến fan cực "dính".

Sau buổi họp báo ra mắt dàn 30 nghệ sĩ nữ, nhà sản xuất chương trình Em Xinh "Say Hi" (EXSH) đã hé lộ teaser MV theme song - ca khúc chủ đề The Real Aura.

Tuy chỉ hé lộ 53 giây nhưng netizen nhận xét "đường hình" của MV được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng từ bối cảnh, góc máy, ánh sáng đến hiệu ứng kỹ xảo... MV gây ấn tượng từ giây đầu khi mở ra quang cảnh rộng lớn, nguy nga của nhà hát mang phong cách châu Âu.

Tiếp đó là sự xuất hiện chớp nhoáng nhưng cực ngầu của Châu Bùi, Miu Lê, Liu Grace, Quỳnh Anh Shyn. Các "em xinh" cùng "biến hình" thành những "chiến binh", khoác lên mình bộ trang phục tông đen, phối cùng phụ kiện kim loại thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính.

Vũ Thảo My có cảnh quay di chuyển nhờ sự hỗ trợ của robot, Saabirose khiến fan trầm trồ với khoảnh khắc dùng cả hai tay nâng chiếc mô tô lên cao. Trong khi đó, LyLy thể hiện sự trầm tư bên bàn làm nhạc.

Về "đường tiếng", những giai điệu đầu tiên được "xào nấu" với âm thanh điện tử mạnh mẽ, kết hợp nhiều yếu tố như techno, house, trance. Bên cạnh đó, các âm thanh hiện trường chân thực từ hoạt động boxing, cú drift vô lăng của các "em xinh" cũng giúp tạo nên cảm giác lôi cuốn, hồi hộp. Những câu hát đầu tiên cũng được netizen dành nhiều lời khen vì bắt tai, ca từ đẹp: "Một ngày nhận ra em hóa đôi công lông phượng hoàng".

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả bày tỏ sự lo ngại, liệu MV The Real Aura có "đi vào vết xe đổ" của ca khúc chủ đề Anh Trai "Say Hi" - The Stars - có cùng đơn vị thực hiện - vì lạm dụng quá nhiều hiệu ứng.

Trước đó, khi The Stars ra mắt, nhiều netizen thẳng thắn chê cách dựng hình ảnh các "anh trai" chồng chéo nhau, một số anh không có khung hình riêng và thậm chí lu mờ giữa khung hình chung. Phần xử lý ánh sáng chớp nháy liên tục khiến người xem khó chịu. Thêm vào đó, khâu sản xuất, phối nhạc cũng gây thất vọng vì sự kết hợp lạc quẻ, không rõ lời.

Một khán giả nhận xét tổng thể The Stars: "MV này hợp để phô diễn kỹ năng của quay phim, thiết kế,... hơn là phô diễn ca sĩ á. Tui biết là nó nghệ thuật, nó đẹp nhưng mà nó không có hợp để làm Theme song".

Tuy nhiên, với những hình ảnh và âm thanh của The Real Aura vừa được "nhá hàng", fan đặt kỳ vọng dàn nghệ sĩ nữ sẽ không vướng "kiếp nạn" như các "anh trai". MV sẽ được chia đều "đất diễn, đất hát", 30 "em xinh" có thể khoe trọn visual, giọng hát.