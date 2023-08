Dàn cựu thí sinh The Face Vietnam thi The New Mentor: Chúng Huyền Thanh "lột xác"

HHT - Bên cạnh những thí sinh hoàn toàn mới, The New Mentor gây chú ý bởi sự hiện diện của những "gương mặt thân quen" từng để lại dấu ấn tại The Face Vietnam các mùa trước.

Chúng Huyền Thanh

Học trò cũ của Hồ Ngọc Hà là nhân tố gây bất ngờ nhất tại The New Mentor. Ở The Face Vietnam mùa 1, Chúng Huyền Thanh thường xuyên bị Hồ Ngọc Hà nhắc nhở vì ngoại hình mũm mĩm, chưa biết kiểm soát cơ thể. Tuy nhiên với sự tiến bộ không ngừng của mình, người đẹp sinh năm 1997 đã xuất sắc giành vị trí Á quân. Đang trên đà phát triển, Chúng Huyền Thanh khiến khán giả tiếc nuối khi lựa chọn lùi về phía sau để chăm sóc gia đình.

Trở lại với The New Mentor, mẹ 2 con Chúng Huyền Thanh khiến ai nấy phải "Wow" bởi cơ thể săn chắc, thon gọn và được Hồ Ngọc Hà đánh giá là "người có hình thể rất đẹp trong chương trình". Chúng Huyền Thanh đã thuyết phục được các vị Super Mentor lẫn khán giả bởi chuyên môn cao và sự "máu lửa". Cô nàng nhận về nhiều bình luận tích cực của netizen và được đánh giá là một "chiến binh nghìn máu" tại chương trình.

Mai Ngô

Sự xuất hiện của "gương mặt thân quen" Mai Ngô tại The New Mentor khiến netizen không khỏi bất ngờ. Bởi cô nàng đã có dày dặn kinh nghiệm tại các đấu trường cũng như từng đảm nhận vai trò mentor tại Miss International Queen Vienam 2023.

Trở lại truyền hình thực tế trong The New Mentor, Mai Ngô trưởng thành thấy rõ so với 8 năm trước. Thậm chí, Lan Khuê từng chia sẻ, thời điểm đó, nữ siêu mẫu đã phải trò chuyện với... cánh cửa phòng Mai Ngô suốt 1 tiếng đồng hồ để động viên học trò tiếp tục cuộc thi. Ở thời điểm hiện tại, Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 nhận được nhiều lời khen bởi thái độ nghiêm túc, tính cách điềm đạm nhưng vẫn đầy nhiệt huyết.

Thiếu Lan

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại The Face Vietnam mùa 2, Thiếu Lan để lại ấn tượng khi sở hữu hình thể đẹp nhưng lại "chưa biết tiết chế" bản thân. Trở lại The New Mentor, Thiếu Lan khiến ai nấy đều phải "đứng hình" bởi màn catwalk "ố dề" tại vòng 1. "Chị đại" Lan Khuê đã phải cảm thán: "Em lại chứng minh được lý do năm xưa chị loại em".

Mặc dù chiến thắng vòng Casting, nhưng Thiếu Lan vẫn phải ra về khi không được Super Mentor nào lựa chọn. Khán giả bày tỏ sự ngán ngẩm với người đẹp gốc Đồng Nai khi "Chị ấy bao năm vẫn vậy!" và cho rằng cô nàng cần phải học cách tiết chế nếu không muốn tiếp tục "thi đâu rớt đó".

Diệp Linh Châu

Từng tham gia The Face Vietnam cả 2 mùa, học trò cũ Phạm Hương gây để lại dấu ấn nhờ sự phá cách, cá tính và những câu nói iconic. Khi Diệp Linh Châu bắt cặp với Pông Chuẩn tại vòng 1 The New Mentor, ai nấy đều phải háo hức đón chờ phần thi của hai stylist đình đám.

Tuy nhiên lời tiên tri "Hai stylist mà mặc đồ không được là giận nha" của Super Mentor Hương Giang đã trở thành sự thật. Diệp Linh Châu đã mặc sai hoàn toàn trang phục được giao và phải ngậm ngùi ra về. Khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi người đẹp gốc Gia Lai phải rời cuộc chơi quá sớm.