Dàn "Em Xinh" lộ đội hình: Orange, Phương Mỹ Chi, Ánh Sáng AZA… và ai nữa?

HHT - Trong phần thi Tài năng tại đêm Bán kết, học viên Huỳnh My chiếm trọn spotlight với tiết mục ấn tượng, “Chị Đẹp” Lynk Lee mang đến phần trình diễn mãn nhãn như một “mini concert”.

HHT - Sau khi những hình ảnh "nhá hàng" về dàn Em Xinh "Say Hi" gây chú ý, netizen tiếp tục "soi" được FC của Bích Phương, Orange, Phương Mỹ Chi... cùng thông báo lịch ghi hình một chương trình thực tế về âm nhạc vào ngày 26/4.

Lễ hội Giao lưu văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam lần thứ 7 mang tên “Chúng ta là một” (We Are Together 2025) có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng Việt Nam và Hàn Quốc: Cara Phương, S.T Sơn Thạch, Ái Phương, (S)TRONG Trọng Hiếu, Lyn và Punch.