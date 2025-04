Em Xinh “Say Hi” bắt đầu ghi hình: Fan đến từ sáng, đội hình nghệ sĩ vẫn là ẩn số

HHT - Buổi ghi hình Em Xinh “Say Hi” khởi động sáng 26/4, khán giả check-in từ sớm, không khí nóng dần dù đội hình nghệ sĩ vẫn còn úp mở.

Ngày 26/4, buổi ghi hình đầu tiên của chương trình Em Xinh “Say Hi” chính thức diễn ra. Ngay từ sáng sớm, nhiều khán giả đã háo hức check-in, mong chờ được gặp gỡ dàn nghệ sĩ. Trên Threads, một số bạn chia sẻ đã có mặt từ 7 giờ.

So với thời điểm ghi hình Anh Trai "Say Hi", không khí lần này được fan nhận xét là có phần nhẹ nhàng hơn. Các lối đi tại trường quay khá thông thoáng, lượng khán giả vừa đủ, thậm chí có phần thưa thớt. Nhiều fan cho rằng vì đây mới chỉ là những ngày quay đầu tiên, đội hình Em Xinh cũng chưa được công bố chính thức.

Một số FC đã dựng booth và tổ chức các hoạt động tiếp ứng. Đáng chú ý, FC của Vũ Thảo My còn mang hẳn chiếc booth màu hồng nổi bật để tiếp sức cho đoàn.

Tuy nhiên, vì đã ký cam kết bảo mật, các khán giả tham gia ghi hình đều hạn chế tiết lộ chi tiết về nghệ sĩ xuất hiện, chỉ cập nhật không khí chung.

Dù đội hình Em Xinh chưa chính thức lộ diện, một vài cái tên đã râm ran xác nhận. Trong đó, FC Vũ Thảo My, Phương Mỹ Chi, Orange,... "không ngán biên bản" khi cùng đăng bài thông báo "mở đăng ký tham gia show ngày 26/4". Bên cạnh đó, nhiều fan vẫn đang nuôi hy vọng được thấy những gương mặt đình đám như Khởi My hay Bích Phương xuất hiện trong đội hình năm nay.