Dàn Hoa - Á hậu Việt cùng nhau tạo trend trên TikTok ủng hộ Hoa hậu Mai Phương

HHT - Dàn Hoa - Á hậu đình đám của showbiz Việt, từ các nàng hậu nhà Sen Vàng cho đến Hoàn vũ, thậm chí cả Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cùng nhau tham gia tạo trend trên TikTok, tiếp lửa ủng hộ Hoa hậu Mai Phương đang thi đấu tại Miss World lần thứ 71.

Fan sắc đẹp Việt lần đầu tiên chứng kiến sự đồng lòng chung sức của dàn Hoa - Á hậu thuộc các công ty khác nhau, nhưng đều cùng nhau tạo trend trên nền tảng TikTok để tiếp lửa ủng hộ đại diện Việt Nam đang thi đấu tại Miss World lần thứ 71 là Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Sau phần thuyết trình xúc động, chạm đến trái tim khán giả của Hoa hậu Mai Phương tại phần thi phụ Head To Head Challenge của Miss World lần thứ 71, câu nói I have only one HEART but I have so many LOVE to give (tạm dịch: Tôi chỉ có một TRÁI TIM nhưng tôi có rất nhiều TÌNH YÊU để trao đi) của Hoa hậu Mai Phương đang trở nên nổi tiếng ở khắp các nền tảng xã hội.

Dàn Hoa - Á hậu Việt bao gồm 25 nàng hậu đình đám nhất hiện nay đồng loạt tạo trend trên nền tảng TikTok, sử dụng câu nói này để ủng hộ Mai Phương.

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Hoa hậu Việt Nam 2020 - Top 13 Miss World 2021 Đỗ Thị Hà.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Miss International 2022 - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Miss World Vietnam 2019 - Top 12 Miss World 2019 Lương Thùy Linh.

Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi đang du học tại Úc cũng rất nhiệt tình ủng hộ đàn chị, và Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân.

Á hậu 4 Miss Grand International 2023 - Miss Grand Vietrnam 2023 Lê Hoàng Phương và Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 Trịnh Thùy Linh và Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 - Á hậu 2 Miss Intercontinental 2023 Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo và Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 Đào Thị Hiền.

Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Minh Kiên và Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2023 Bùi Khánh Linh.

Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2022 Trần Nguyên Minh Thư và Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2023 Trương Quý Minh Nhàn.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh.

Á hậu 2 Miss Supranational 2022 - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên và Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Phạm Hồng Thuý Vân.

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên và Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Hoàng Thị Nhung.

Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa cũng góp mặt.

Tài khoản chính thức Miss Cosmo Việt Nam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) cũng gửi lời chúc tới Hoa hậu Mai Phương.