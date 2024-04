"Nàng dâu hào môn" Tăng Thanh Hà thích mê giày slip on đơn giản gọn nhẹ

HHT - Từ New York, London, Milan cho đến Paris, các Tuần lễ thời trang Thu Đông 2024 gây chú ý với sự lăng xê nhiệt tình mà các nhà mốt dành cho những layout trang điểm độc đáo.

HHT - Kim Ji Won tiết lộ rằng có ba thứ cô luôn mang theo người, trong đó có một bảo bối làm đẹp cực kỳ thần diệu giúp nữ chính "Queen Of Tears" sở hữu làn da đẹp như mơ. Bạn nghĩ đó là gì?

HHT - Vì Hong Hae In toàn mặc đồ hiệu cao cấp trong phim "Queen Of Tears" nên khán giả có muốn “cheap moment” với cô cũng khó. Ấy thế mà Hong Hae In vẫn giúp một món đồ cháy hàng toàn tập.