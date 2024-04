Thùy Tiên, Thiên Ân và Hoàng Phương cùng làm giám khảo Miss Grand Vietnam 2024

HHT - BTC cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 chính thức công bố thành phần Ban giám khảo gồm 4 Hoa hậu, trong đó có 3 Miss Grand Vietnam.

Thành phần ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2024 gây bất ngờ khi lần đầu có sự góp mặt của bộ 3 Miss Grand Vietnam: Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Thiên Ân và Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên không chỉ là một trong những hoa hậu chăm chỉ trong các hoạt động nghệ thuật, cô còn tích cực tham gia quảng bá văn hóa của nước nhà bằng những dự án cộng đồng nổi bật, các chương trình truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Dù nhiệm kỳ đã kết thúc, Hoa hậu Thùy Tiên vẫn tiếp tục sứ mệnh của một Hoa hậu, mang những điều tốt đẹp đến với xã hội. Mới đây, cô vinh dự đại diện thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình Đối thoại giữa Tổng thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trở lạiMiss Grand Vietnam 2024với một vai trò hoàn toàn mới - thành viên Ban giám khảo cuộc thi. Trước đó, sau đăng quang chỉ trong 3 ngày, cô đã gấp rút lên đường tham dự Miss Grand International tại Indonesia. Thiên Ân giành được 2 giải thưởng phụ Best National Costume và Country's Power of The Year nhờ sự bình chọn và ủng hộ vô cùng lớn của khán giả quê nhà. Cô trở về nước với thành tích Top 20 chung cuộc.

Tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Đại học Công nghệ TP.HCM vào năm 2021, Lê Hoàng Phương hiện tại là CEO của 2 công ty kiến trúc. Với nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc trước đó, Lê Hoàng Phương đã đăng quang ngôi vị Miss Grand Vietnam 2023 và chính thức đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2023 được diễn ra tại Việt Nam. Trải qua nhiều vòng thi, cô xuất sắc giành được giải thưởng Best National Costume và một lần nữa khiến khán giả tự hào khi đạt được ngôi vị Á hậu 4 Miss Grand International 2023.

Hoàng Phương đang theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Công nghệ TP.HCM. Cô là Miss Grand Vietnam đầu tiên ngồi vào ghế nóng khi đang trong thời gian đương nhiệm và cũng là thành viên BGK cuộc thi Mr World Vietnam 2024.

Trưởng Ban Giám khảo của Miss Grand Vietnam 2024 là Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh.

NSND Vương Duy Biên sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí Phó Trưởng Ban Giám khảo tại Miss Grand Vietnam 2024. NSND Vương Duy Biên được biết đến là nhà điêu khắc, họa sĩ, nghệ sĩ - đạo diễn sân khấu múa rối vừa là nhà quản lý văn hóa.