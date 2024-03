Dàn sao Hàn rần rần đổ bộ cuối tháng 3, Taemin SHINee "say hi" fan Việt

HHT - Càng "đào sâu" (và cả phỏng đoán) về tam giác tình cảm Hyerin - Ryu Jun Yeol - Han So Hee, nhiều netizen càng chỉ ra những chi tiết được cho là giống chuyện phim “Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi”. Bức ảnh Han So Hee do Dispatch chụp khi đi cùng Ryu Jun Yeol tại Hawaii cũng được đem ra so sánh.