Đăng ảnh hậu trường phim, Kim Tae Hee khiến fan chìm trong "bể ngọt" vì điều này

HHT - Từng vướng phải tin đồn phản bội hay rạn nứt tình cảm nhưng đến nay vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee vẫn đang trải qua đời sống hôn nhân hạnh phúc. Loạt ảnh "quốc bảo nhan sắc" xứ kim chi chia sẻ mới đây càng chứng thực cho chuyện tình đẹp của hai nghệ sĩ.

Bi Rain và Kim Tae Hee là một trong những cặp đôi nổi tiếng và quyền lực nhất làng giải trí Hàn Quốc. Trải qua hơn một thập kỷ bên nhau, cả hai được xem là hình mẫu lý tưởng cho gia đình kiểu mẫu tại Hàn. Cả hai không ngại thể hiện tình cảm trước đồng nghiệp cũng như truyền thông.

Mới đây, Kim Tae Hee chia sẻ ảnh hậu trường ghi hình cho bộ phim House With A Yard. Bức hình nữ diễn viên cười tươi bên cạnh xe cà phê do Bi Rain gửi đến khiến dân tình thích thú. Giọng ca La Song để lại lời nhắn: "Mong mọi người hãy chiếu cố cho "Joo Ran" (tên nhân vật trong phim do Kim Tae Hee thủ vai - PV) của Tae xinh đẹp nhà tôi nhé!". Lời nhắn ngọt ngào từ Bi Rain đã khiến bức ảnh hậu trường quay phim đơn giản bỗng "ngập đường".

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Bi Rain và Tae Hee không ít lần khiến khán giả "phát hờn" vì những hành động lãng mạn, tình tứ dành cho đối phương. Nam ca sĩ thường nhắc về vợ trên các chương trình giải trí hay thể hiện tình yêu dành cho bà xã trên trang mạng xã hội. Trong những lần quay chung, cặp đôi cũng không ngại "phát cẩu lương".

Tháng 10/2022, nam ca sĩ từng vướng tin đồn ngoại tình với một vận động viên golf nhưng đã nhanh chóng phủ nhận và có hành động pháp lý ngăn chặn. Bức ảnh Kim Tae Hee đăng tải đã củng cố cho niềm tin của công chúng vào hôn nhân vẫn luôn ngọt ngào của cặp đôi.