Đang hạnh phúc bên vợ mới cưới Phương Nga, cớ sao Bình An lại nhắc đến chuyện ly dị?

HHT - Rõ ràng là Bình An và Phương Nga đang tận hưởng cuộc sống tân hôn đầy hạnh phúc sau khi kết hôn tháng 10 năm ngoái, nhưng mới đây, nam diễn viên lại đề cập đến chuyện ly dị ở trên trang cá nhân khiến nhiều người thắc mắc.

Từ nhiều năm trước, khi mới công khai tình cảm thì Bình An và Phương Nga đã là cặp đôi lý tưởng trong showbiz. Chàng là diễn viên, nàng là Á hậu nên có ngoại hình vô cùng tương xứng. Cả hai đều lãng mạn, luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và đã về chung một nhà vào cuối năm 2022.

Từ sau khi kết hôn, Bình An - Phương Nga càng thêm lãng mạn khiến khán giả xuýt xoa vì vẻ rạng rỡ viên mãn hiện lên rất rõ. Thế nhưng mới đây, Bình An lại tâm sự rằng gia đình vừa ăn Tết vui vẻ xong đã sắp toang.

Hóa ra là Bình An đang nhắc đến bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu mà anh tham gia. Trong phim, nam diễn viên đóng vai Khôi, chàng trai bất đắc dĩ phải cưới Vy dù hai người chẳng hề yêu nhau nhưng lại lỡ có thai. Dù đã là vợ chồng, Vy và Khôi vẫn duy trì cuộc sống như không liên quan đến nhau.

Và đến khi Khôi quay lại với bạn gái cũ thì Vy lại có tình cảm với ông chồng hờ. Vì không thể tiếp tục nhìn Khôi hẹn hò với người khác nên Vy mới muốn ly hôn, dẫn đến bài đăng kia của Bình An. Dưới lời than thở này, nhiều khán giả cũng lên tiếng chê trách Khôi và khen Bình An diễn đạt, khiến người xem bực mình với chàng trai mãi chưa chịu trưởng thành, chỉ biết bản thân mà không quan tâm đến người khác.

Có thể thấy sự nghiệp của Bình An khá éo le: Tuy đẹp trai nhưng thường bị giao những vai khiến khán giả ghét bỏ. Trong 11 Tháng 5 Ngày, anh vào vai bạn thân của nữ chính, bị hiểu nhầm là nhân tố xen vào chuyện tình lãng mạn của cặp đôi chính. Đến Gara Hạnh Phúc, Bình An còn bị ném đá dữ dội vì hóa thân thành một gã tồi, có bạn gái nhưng vẫn hẹn hò với một quý bà hơn nhiều tuổi để moi tiền. Và sang bộ phim mới nhất, Bình An lại gây bực mình vì mẫu nhân vật “có lớn mà không có khôn”.