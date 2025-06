Dành cho "lính mới" du học New Zealand: Hội tiền bối bật mí bí kíp săn học bổng

Là quốc gia có chất lượng giáo dục lọt top đầu thế giới, New Zealand mỗi năm đều dành ra các suất học bổng đặc biệt cho "lính mới" du học. Nhân dịp vinh danh 20 teen đã xuất sắc đạt học bổng năm 2025, hội “tiền bối” đã chia sẻ kinh nghiệm về hành trang chuẩn bị, sinh hoạt và học tập sắp tới tại xứ sở Kiwi.

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) cùng Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) 2025.

Sự kiện nhằm vinh danh 20 bạn học sinh Việt Nam đã xuất sắc đạt học bổng chính phủ NZSS 2025. Các bạn sẽ bắt đầu học tại xứ sở Kiwi vào tháng 7/2025 và tháng 1/2026. Tại buổi lễ, các chủ nhân học bổng sẽ được lắng nghe các thông tin cần thiết về du học để chuẩn bị cho hành trình mới.

Sau khi đạt học bổng, có không ít teen quan tâm về đời sống sinh hoạt, học tập tại New Zealand có quá khác biệt với Việt Nam hay không. Thấu hiểu sự lo lắng đó, bạn Nguyễn Thanh Hoàng Mai (trường THPT Trần Đại Nghĩa, chủ nhân học bổng NZSS 2020) chia sẻ: “Mình mất khoảng vài tháng để thích nghi với chương trình học mới, lời khuyên của mình là các bạn nên ghi chú kỹ cách chia điểm ở đây trong tuần lễ sinh hoạt đầu khoá, từ đó lên chiến lược học tập hiệu quả”.

Ngoài ra, Mai cho biết, người New Zealand cực kỳ thân thiện và cởi mở, phần lớn giáo viên đều sẽ sẵn sàng giảng bài lại cho đến khi teen đã “thấm” mới thôi! Nên các bạn đừng ngại bật chế độ “ngoại giao” khi chưa hiểu bài nhé!

Về hướng nghiệp, Mai khuyến khích teen có thể mạnh dạn đề xuất với giáo viên cho mình thử các công việc thuộc lĩnh vực yêu thích. “Mình rất muốn học ngành Thú y nên ngay trong lúc học, mình đã nhờ trường giới thiệu thực tập ở các cơ sở chăn nuôi để làm thực tế. Đây không chỉ là cơ hội để hiểu hơn về nghề mà còn giúp làm đẹp CV cá nhân nữa!”.

Trái ngược với suy nghĩ lịch học dày đặc, một ngày đi học của các du học sinh Việt ở xứ sở Kiwi khá là… chilling. Bạn Phan Diệu Ngân (trường THPT Gia Định, chủ nhân học bổng NZSS 2023) cho biết, ngày đi học của cô bạn bắt đầu lúc 8g45 và sẽ kết thúc vào 3g10 chiều. Số lượng môn học cũng “nhàn” hơn, Ngân cho biết lớp 12 bạn sẽ học 5 môn học, còn lớp 13 chỉ cần học 6 môn. Học xong, Ngân sẽ dành thời gian để tham gia hoạt động câu lạc bộ trong trường.

Về nơi ở và sinh hoạt, phần lớn các bạn du học Việt Nam sẽ được nhà trường giới thiệu ở tại các gia đình homestay người bản địa. Sau một năm ở cùng gia đình New Zealand, bạn Dương Quang Minh Tú (trường THCS Hoa Lư, Thủ Đức, chủ nhân học bổng NZSS 2024) chia sẻ bạn rất yêu thích những “quy định” nho nhỏ dễ thương khi sinh hoạt ở đây.

“Cô chú trong nhà luôn đảm bảo mình ăn uống đúng cử, không bỏ bữa. Đặc biệt, cô chú có hai quy định là mọi người đều cần ăn chung với nhau mỗi ngày và không sử dụng điện thoại khi ăn. Mục đích là có thể gắn kết với bọn mình nhiều hơn và hỗ trợ khi mình gặp vấn đề nào khó nói”.

Du học một năm New Zealand, cậu bạn Lê Minh Trí (trường THCS-THPT Tây Sơn, Đà Lạt, chủ nhân học bổng NZSS 2024) đặc biệt lưu ý, hành trang cất cánh quan trọng dành cho các newbie du học New Zealand là mang thật nhiều quần áo giữ ấm cho mùa lạnh.

Là người Đà Lạt quen chịu lạnh, cậu bạn chia sẻ mình cũng “chịu thua” với thời tiết của xứ sở Kiwi khi mới đặt chân đến đây. Trí kể lại ở New Zealand lạnh gấp đôi ba lần so với Đà Lạt. Teen nên chuẩn bị nhiều các loại áo, bao tay, vớ giữ nhiệt, ưu tiên mặc đồ nhiều lớp để không bị “đóng băng” khi đặt chân đến đây.

Chương trình học bổng NZSS có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam. Số lượng trường trung học tham gia NZSS tăng lên 45 trường, trải rộng khắp các vùng New Zealand và đa dạng chương trình đào tạo. Chương trình giúp tạo điều kiện tốt nhất cho teen Việt khởi đầu hành trình học tập tại xứ sở Kiwi.