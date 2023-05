Danh sách hơn 200 điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm 2023

HHT - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo danh sách 201 địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024.

Các điểm thi được đặt tại các trường THPT và THCS. Danh sách này nêu rõ tên điểm thi, địa chỉ điểm thi, số phòng thi và số phòng dự phòng tại điểm thi. Theo danh sách được công bố, điểm thi có nhiều phòng thi nhất là Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam với 43 phòng.

Để chủ động ứng phó với dịch COVID-19 và các tình huống phát sinh, mỗi điểm thi đều bố trí tối thiểu 2 phòng thi dự phòng để kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất.

Theo quy định, mỗi điểm thi phải bảo đảm yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất. Phòng bảo quản đề thi và bài thi tại điểm thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình hoạt động tại phòng 24h/ngày và đáp ứng các quy định tại quy chế thi do Bộ GD&ĐT ban hành.

Trưởng điểm thi là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng của trường THPT. Cán bộ coi thi được điều động từ các trường THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội sẽ bắt đầu sáng 10/6 với môn Ngữ văn, chiều cùng ngày, học sinh thi Ngoại ngữ. Sáng 11/6, thí sinh thi Toán. Hai bài thi Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút mỗi môn. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh thi trắc nghiệm trong 60 phút. Điểm xét tuyển lớp 10 ở Hà Nội = (Điểm Toán + điểm Văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên. Những thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên sẽ thi thêm ngày 12/6. Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên = Tổng điểm các bài thi không chuyên + Điểm thi chuyên x 2. Điểm chuẩn lớp 10 công lập của Hà Nội được công bố vào ngày 8-9/7, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp. Từ ngày 18/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu bắt đầu xét tuyển bổ sung.