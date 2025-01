Danh tính "hồng hài nhi" netizen muốn "đẩy thuyền" với Taeyeon SNSD, có visual cún con

HHT - "Hồng hài nhi" này còn được dàn tiền bối trong giới giải trí "se duyên" nhiệt tình ngay trên sóng truyền hình với Taeyeon (SNSD). Cư dân mạng cũng không giấu được thích thú nếu cả hai thực sự thành đôi.

Lý do khiến ý định "đẩy thuyền" Kang Hoon với Taeyeon trở nên rầm rộ là sau lần anh tới chương trình Amazing Saturday. Trưởng nhóm SNSD là thành viên chính, Kang Hoon là khách mời, được xếp ngồi cạnh Taeyeon. Trước đây, anh từng không ít lần bày tỏ ước mơ là được gặp thần tượng.

Kang Hoon khiến cả trường quay và cộng đồng fan K-Pop náo loạn bởi màn làm thơ 2 chữ bằng tên của Taeyeon mà như "thả thính": "Tae - Taeyeon noona/ Yeon - (Yeonhannam) Chị nghĩ sao về yêu người nhỏ tuổi".

Kang Hoon sinh năm 1991, Taeyeon sinh năm 1989, nên cư dân mạng đùa rằng sẽ ủng hộ hết mình nếu nữ idol gia nhập hội "săn hồng hài nhi". Dựa vào các video hậu trường hay những lần anh tham gia show tạp kỹ, có thể thấy Kang Hoon là người ấm áp, hiền lành. Khán giả cũng rất mê visual cún con vừa vui vừa ngại ngùng của anh khi ở cạnh hay chỉ cần nhắc tới idol của lòng mình - Taeyeon.

Trong chương trình Radio Star, nam diễn viên từng chia sẻ rằng trưởng nhóm SNSD chính là động lực để anh bước chân vào lĩnh vực giải trí - nghệ thuật. Anh tiết lộ bản thân là một fan cứng của Taeyeon. Vì mong muốn được gặp thần tượng đầu tiên cũng như cuối cùng của mình, Kang Hoon đã nảy ý định phải hành động, và đó là bước đầu trên con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp của anh.

Kang Hoon từng theo học khoa Kịch và Điện ảnh của trường Đại học Suwon. Năm 2014, anh có vai diễn đầu tay trong bộ phim ngắn Picnic. Kể từ đó, Kang Hoon chăm chỉ ghi tên vào nhiều dự án phim từ web-drama tới phim truyền hình với vai chính, phụ đa dạng như The woman next door, the man next door (2017), Office watch (2017), Magic school (2017), Kết thúc tựa như hoa (2018), Nhà sử học Goo Hae Ryung (2019)...

Đến năm 2021, sự nghiệp của nam diễn viên mới vụt sáng và gây dấu ấn mạnh với khán giả nhờ vai Hong Deok Ro trong dự án phim cổ trang The Red Sleeve (Cổ Tay Áo Màu Đỏ). Vai diễn này đã mang lại cho Kang Hoon 2 giải thưởng tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2021 (Nam diễn viên mới xuất sắc) và Brand Customer Loyalty Awards 2022 (Nghệ sĩ đang lên).

Nam diễn viên tiếp tục trau dồi khả năng diễn xuất qua các vai phụ trong Little Women, A Time Called You... Năm 2024, vai phụ Kang Ju Yeon trong Dear Hyeri của Kang Hoon nhận được sự yêu mến lớn của khán giả vì độ si tình, tốt bụng, nhưng lại bị nữ chính phũ phàng do người anh yêu là nhân cách mà Hyeri tự tạo ra do quá nhớ em gái mất tích.

Giữa năm 2024, Kang Hoon trở thành thành viên tạm thời của Running Man, trở thành "em út" đáng yêu. Tuy nhiên do tính chất công việc bận rộn, hiện tại, nam diễn viên đã tạm rút khỏi chương trình.