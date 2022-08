Danh tính tân binh V-Pop vừa đầu quân cho hãng đĩa quốc tế Sony Music Entertainment

HHT - Tối 4/8, Kim Kunni chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc debut mang tên "Chờ" - một ca khúc do chính Kim Kunni sáng tác và thể hiện, đánh dấu cột mốc đầu tiên của nghệ sĩ Gen Z trên con đường theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Kim Kunni không phải là một cái tên quá quen thuộc dù trước đó, cô nàng từng hợp tác cùng những nghệ sĩ trẻ nổi bật như Hooligan. (In The Rain) hay T.R.I (Uống). Các sản phẩm âm nhạc của Kim Kunni đều do cô tự sáng tác và sản xuất hoàn toàn bằng tiếng Anh, từng được tạp chí âm nhạc uy tín ở khu vực Đông Nam Á - tạp chí Bandwagon giới thiệu là một trong 9 nghệ sĩ đại diện cho nền âm nhạc đương đại của Việt Nam.

Trở lại với MV Chờ, Kim Kunni đã sử dụng nhiều tiếng Việt để truyền tải thông điệp tích cực về sự chờ đợi. Nếu phần giai điệu vẫn giữ được tinh thần hiện đại, có phần lãng đãng đậm chất US&UK khi kết hợp giữa Dream Pop và R&B. Thì với ca từ đơn giản nhưng vẫn thể hiện được sự tinh tế, chân thành của tiếng Việt như “Chờ, chờ người đến bao giờ, cho những vấn vương ngủ quên kịp thức giấc”, Chờ không phải là một bài hát catchy hay trendy, song hứa hẹn sẽ mang đến nhiều nguồn năng lượng “chữa lành” cho người trẻ.

Bên cạnh đó, câu hát tiếng Tây Ban Nha "Espera, estoy esperando. Espera, Dime cuanto tengo que espera (cuanto tengo que espera)" được lặp đi lặp lại đã trở thành điểm nhấn cho ca khúc, thể hiện lời thở than, tự hỏi của nhân vật trong việc "chờ đợi".

Tương xứng với thông điệp bài hát, câu chuyện trong MV Chờ đã hoàn thành tốt vai trò “hiện thực hóa” ca từ. Hoá thân vào cây xương rồng trên một ốc đảo giữa sa mạc, hình ảnh Kim Kunni tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên trì chờ đợi đến ngày nở hoa. Và sau thời gian dài, "xương rồng Kim Kunni" đã nở hoa trước sự chiêm ngưỡng của một chàng trai.

Không thể hiện rõ nhân vật nam là ai, MV Chờ mở ra không gian nhiều liên tưởng để gợi nhắc thông điệp sâu hơn tình yêu. Nhân vật nam ở đây có thể là một “chân ái” mà “xương rồng Kim Kunni” chờ đợi, hoặc cũng được xem là sự tượng trưng cho dòng chảy thời gian.

Song, bất cứ khi nào có điều gì đó dường như không thể, vũ trụ sẽ luôn tìm cách mang đến cho cây xương rồng - người trẻ vẫn đang sống thật bền bỉ, kiên trì ngoài kia - những gì phù hợp nhất, chính là thông điệp chính mà giọng ca mới của V-Pop muốn truyền tải.

Không chỉ là sản phẩm âm nhạc được đầu tư nhất từ trước đến nay, MV Chờ còn đánh dấu một cột mộc mới của Kim Kunni: Trở thành nữ nghệ sĩ Việt đầu tiên đầu quân về hãng đĩa quốc tế Sony Music Entertainment (viết tắt SME). Trước đó, Luke D, Hà Lê và Hooligan. là 3 gương mặt nghệ sĩ Việt trực thuộc công ty quản lý Sony Entertainment Music, được định hướng phát triển theo con đường chuyên nghiệp và tiệm cận với xu hướng âm nhạc thế giới.