Đạp Gió 2023: Chi Pu bắn tiếng Anh nhưng khán giả lại không thể "enjoy cái moment này"

HHT - Dù gây ấn tượng bởi nhan sắc ngút ngàn và phản ứng nhanh nhạy nhưng Chi Pu vẫn khiến cư dân mạng không thể "enjoy cái moment này" khi cô nàng bắn tiếng Anh đầy sạn tại "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng" mùa 4.

Trước khi trình diễn tại sân khấu của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Chi Pu đã có bài phỏng vấn tại hậu trường bằng tiếng Anh. "Tên tôi là Chi Pu, hiện tôi là nữ ca sĩ và diễn viên đến từ Việt Nam. Năm nay tôi 30 tuổi và đã hoạt động trong ngành giải trí được 15 năm" - người đẹp tự giới thiệu.

Nói về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp, Chi Pu chia sẻ: "Đó là lúc khi tôi bắt đầu trở thành một ca sĩ. Thực ra, tôi chỉ mới bắt đầu làm ca sĩ trong vòng 5 năm trở lại đây thôi, cảm giác vẫn rất mới mẻ".

Ngoài ra, trong khi giao tiếp với các nghệ sĩ khác tại chương trình, chủ nhân hit Đóa Hoa Hồng cũng được đánh giá là có phong thái tự tin và lối ứng xử bằng tiếng Anh tương đối nhanh nhạy.

Tuy nhiên, ở phần hỏi - đáp về nghệ sĩ yêu thích nhất, Chi Pu lại để lộ nhiều khuyết điểm. Theo đó, người đẹp 9X được nhận xét là có cách nhấn nhá thiếu tự nhiên. Đồng thời, cách Chi Pu vừa suy nghĩ vừa tìm cách diễn đạt lại bằng tiếng Anh nên khiến ngữ điệu giao tiếp trở nên gượng gạo, lủng củng.

Đây thực tế là lỗi cơ bản của những người mới học tiếng Anh, đó là tư duy bằng tiếng Việt và vừa nói vừa tìm cách dịch sang tiếng Anh. Điều này dẫn đến việc Chi Pu nói sai khá nhiều lỗi ngữ pháp cơ bản như "I say it's Amber" thay vì "I said it's Amber" hay "I very very love" thay vì "I love her (Amber) so much".

Mặt khác, nhiều người cho rằng với nhu cầu giao tiếp cơ bản, cần vốn tiếng Anh đủ để người khác hiểu được thông điệp của mình như tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng thì Chi Pu đã làm khá tốt. Tuy nhiên, nếu soi profile học Đại học RMIT và thậm chí từng du học Mỹ cách không lâu, màn "bung skill" tiếng Anh của giọng ca Đóa Hoa Hồng tại chương trình đáng lẽ phải trơn tru hơn.