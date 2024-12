Đạt doanh thu hơn 24.000 tỷ, Black Myth: Wukong vẫn hụt giải Game hay nhất năm 2024

HHT - Black Myth: Wukong - tựa game lấy cảm hứng từ Tây Du Ký gây sốt thời gian qua thua cuộc tại lễ trao giải The Game Awards 2024.

Sáng 13/12 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải The Game Awards 2024 đã diễn ra và được phát trực tuyến toàn cầu thông qua YouTube. Sự kiện năm nay được người hâm mộ game chú ý khi có "chiến binh" Black Myth: Wukong, trò chơi hành động giả tưởng lấy cảm hứng từ Tây Du Ký gây sốt nửa cuối năm. Tuy vậy, Black Myth: Wukong rất tiếc đã để vụt mất chiến thắng cao nhất vào tay đối thủ khác.

Sở hữu 5 đề cử đắt giá, bao gồm cả Game của năm, Black Myth: Wukong lại chỉ chiến thắng 2 hạng mục, bao gồm Game hành động hay nhất và giải fanvote. Trong khi đó, cái tên giành chiến thắng hạng mục quan trọng nhất là Astro Bot - tựa game 3D dễ thương đến từ nhà Sony. Astro Bot nắm giữ 7 đề cử và chiến thắng 4 trong số đó, bao gồm thêm Đạo diễn game xuất sắc nhất, Game phiêu lưu và Game gia đình hay nhất.

Trước đó, dù Black Myth: Wukong rất được mến mộ nhưng cư dân mạng đánh giá đây là cuộc chiến căng thẳng, vì dàn đề cử có nhiều tựa game chất lượng. Ngoài Astro Bot, Elden Rings: Shadow of the Erdtree cũng là đối thủ nặng ký, khi đây là đại diện DLC (game phiên bản mở rộng từ bản gốc trước đó) đầu tiên được The Game Awards ưu ái cho tham gia tranh tài.

Tuy vậy, Black Myth: Wukong vẫn chứng tỏ bản thân là tựa game hot, thành công nhất trong năm 2024. Dự án đến từ Game Science của Trung Quốc vượt qua Genshin Impact để đạt giải bình chọn, khẳng định sức hút đến từ những sản phẩm bước ra từ thế giới Tây Du Ký. Trước đó khi ra mắt vào ngày 20/8, Black Myth: Wukong đã "xô đổ" một loạt kỷ lục, như game có số lượng người chơi ngày đầu cao nhất năm 2024 (hơn 2,2 triệu người), và đứng thứ 2 mọi thời đại sau PUBG.

Thêm vào đó, Black Myth: Wukong còn giúp Steam đạt ngưỡng 37,2 triệu lượt truy cập cùng lúc, cao nhất trong năm nay. Sau 3 tuần ra mắt, Black Myth: Wukong bán được 18 triệu bản toàn cầu, giúp Game Science thu về 800 triệu USD (hơn 20.000 tỷ đồng), sau đó dễ dàng đạt mốc 30 triệu bản và doanh thu chạm 1 tỷ USD (hơn 24.000 tỷ đồng), một con số thuộc hàng "vô tiền khoán hậu". Nội dung của Black Myth: Wukong kể về hành trình "vượt ải" của Ngộ Không sau khi đã thành công đưa thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh.

Với thiên đình, Ngộ Không vẫn là một mối nguy hại, buộc Ngộ Không phải thức tỉnh từ phiến đá Hoa Quả Sơn và đối đầu với cõi trời. Hành trình Ngộ Không tìm kiếm Lục căn, giải mã bí ẩn thu hút người chơi vì mới lạ, nhưng cũng quen thuộc như những bộ phim kinh điển năm xưa.