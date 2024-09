Dấu hiệu Lisa sắp ra album mới: Có trước hay sau fan meeting cá nhân đầu tiên?

HHT - LLOUD vừa đăng thông báo lịch trình fan meeting cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của Lisa (BLACKPINK). Nữ idol cũng "nhá hàng" một giai điệu mới toanh trong video gần đây.

Sau ROCKSTAR và New Woman, Lisa tiếp tục hé lộ một giai điệu mới (tạm gọi là "so kiss me") trong video đăng trên Instagram và TikTok. LLOUD cũng đã đăng thông báo "coming soon". Chưa rõ ngày phát hành cụ thể nhưng có lẽ tương tự như 2 đĩa đơn trước, khoảng 2 tuần tới fan sẽ được nghe "so kiss me".

Theo giai điệu được tiết lộ thì "so kiss me" có vẻ sẽ nhẹ nhàng hơn ROCKSTAR và New Woman, phảng phất âm hưởng nhạc đồng quê. Các fan cũng đang ngờ ngợ "so kiss me" dường như lấy sample từ bài hát Kiss Me của Sixpence None The Richer. Ca khúc này được phát hành vào năm 1997, trùng hợp, đây cũng là năm sinh của Lisa.

Kể từ ROCKSTAR, Lisa luôn nhá hàng ca khúc mới bằng một ngôi sao. Điểm sáng sẽ di chuyển qua cánh sao khác theo chiều kim đồng hồ tương ứng với mỗi ca khúc. Điều này cho thấy rất có thể sau "so kiss me", Lisa sẽ còn tung ra thêm 2 ca khúc nữa.

Với tần suất ra nhạc hiện tại, rất có thể nàng út của BLACKPINK đang đưa fan tiến rất gần tới một mini hoặc full album. Album này sẽ được công bố khi điểm sáng chạy tới cánh sao thứ 5 - ở đỉnh ngôi sao, hoặc có thể được xác nhận phát hành sau khi Lisa đã phát hành 5 single tương ứng với 5 điểm sáng.

Ngày 24/9, LLOUD - công ty riêng của Lisa đã thông báo lịch fan meeting cá nhân đầu tiên của cô. Hiện tại, 5 thành phố đã được gọi tên, thuộc phạm vi châu Á, gói gọn trong tháng 11. Đây cũng có thể coi là một dấu hiệu cho thấy Lisa sẽ chăm chỉ phát hành sản phẩm âm nhạc mới để làm đa dạng, mới lạ và đầy đặn cho danh sách ca khúc biểu diễn.

Nếu suy đoán này là đúng thì album của Lisa có thể được tung ra trước thềm hoặc trong thời gian chạy fan meeting. Cũng có khả năng nữ idol sẽ phát hành single mới trong lúc chạy tour. Album mới sẽ tổng hợp lại và có thêm nhạc mới, ra mắt vào tháng 12 hoặc năm 2025, sau khi cô hoàn thành fan meeting.

Sau khi rời YG và lập LLOUD để quản lý các hoạt động cá nhân, Lisa chăm chỉ ở cả mảng âm nhạc lẫn thời trang khiến fan cũng bận rộn "chạy đua". Không chỉ ra nhạc, nữ idol còn liên tục góp mặt trong các sự kiện lớn như buổi diễn gây quỹ từ thiện do Đệ nhất phu nhân Pháp - Brigitte Macron tổ chức, VMAs 2024, sắp tới là Global Citizen, Victroria's Secret. Lisa cũng sẽ có bước đi đầu tiên trong nghiệp diễn với một vai trong The White Lotus 3.